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Alin Tișe: Bolojan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan pentru a rămâne la putere în PNL

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, și un opozant al liderului Ilie Bolojan a acuzat că acesta l-a propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier din dorința de a se agăța de puterea din PNL.
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Radu Mocanu
10 iul. 2026, 14:20, Politic
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Alin Tișe a declarat că propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier este determinată de dorința lui Ilie Bolojan de a-și consolida poziția la conducerea Partidului Național Liberal. 

„Domnul Bolojan ar fi dorit să mai rămână premier. Încearcă acum să nominalizeze sau să pună premier o persoană pe care dânsul o consideră inofensivă În așa fel încât să nu-i poată lua la dânsului partidul. Să rămână la putere în partid, iar la guvern să fie o persoană care nu are legătură cu PNL-ul și care nu îi va lua partidul niciodată”, a declarat Tișe la emisiunea OFF The Record, găzduită de MEDIAFAX.  

În același timp, Tișe a acuzat conducerea liberalilor că nu își respectă propriile hotărâri și că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în cursul crizei politice cauzate de demiterea Guvernului printr-o moțiune susținută de PSD și AUR. 

„PNL nu vrea să-și respecte deciziile interne, cum ar fi corect Și principiile fundamentale, dacă ai luat o decizie, să o respecți Ori tu te-ai sucit de trei ori în 50 de zile”, declară Tișe. 

Acesta acuză și un conflict pornit împotriva președintelui Nicușor Dan: „Acum te războiești cu președintele României care vrea să rămână țara în stabilitate Dar tu mențini instabilitatea partidului alături de celelalte Să știți că pe mine mă interesează mai puțin cine este de vină în povestea asta Sau cât la sută e de vină PNL și cât la sută PSD”. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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