Artista americană Catherine Webb a vernisat expoziția „Sight Is Just One Sense” la Fundația pentru Artă, Natură și Societate

Artista americană Catherine Webb a vizitat patru mari orașe din România și a creat cel puțin un tablou în fiecare zonă.

„Sunt o artistă stabilită în New York și îmi place foarte mult să călătoresc și să creez artă. Să creez artă în locuri diferite, inspirată de oameni, de peisajele variate și de culturile diferite. Chiar și faptul că învăț puțin din limba locală mi se pare foarte interesant, iar asta îmi influențează arta. Așa că, atunci când am avut ocazia să vin cu fundația la București… am fost foarte entuziasmată. Și am fost pur și simplu uimită de ospitalitatea oamenilor. Energia de aici mi se pare foarte, foarte plăcută. Din punct de vedere artistic a fost o experiență care m-a inspirat.

În fiecare weekend am vizitat o regiune diferită, sau, de fapt, câte un oraș din România. Deci, prima dată am fost în Suceava, apoi am mers la Iași, iar după aceea la Cluj. În fiecare loc, mi-am făcut un obicei să stau jos și să aștept câteva ore, iar această experiență mă ajută cu adevărat să fiu prezentă și să mă gândesc la locuri și la oameni. Două dintre picturi le-am realizat la București, în atelier”, a precizat, pentru Mediafax, artistul Catherine Webb.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unui public entuziast – curatori, artiști, muzeografi și prieteni ai Fundației.

„Mă ocup de proiectul lui Catherine de ceva vreme. De fapt, i-am mai organizat expoziții și înainte — mai ales pe vremea când eram la universitate. O parte importantă a prieteniei noastre o reprezintă cât de mult vorbim despre artă. Și i-am admirat întotdeauna opera, așa că am fost foarte încântată când m-a rugat să organizez expoziția. Așa că am venit tocmai din Brazilia în România și a fost o mare bucurie să o văd cum a evoluat într-un timp atât de scurt și să văd cât de bine s-a integrat în România și cât de mult iubește acest loc, lucru care se vede în toate picturile ei, mai ales în cele dedicate oamenilor.

Cred că un lucru pe care mi l-a spus tot timpul este că iubește cu adevărat oamenii de aici și felul în care ei sunt: ospitalieri și amabili. Acest lucru se vede cu adevărat în tematica picturilor ei. Când am pus totul laolaltă, ne-am dorit ca expoziția să fie oarecum o călătorie în timp”, a spus Hannah, curatorul expoziției.

Fundația pentru Artă, Natură și Societate (FANS) are ca principală misiune socială promovarea artelor vizuale contemporane și cultivarea unor legături autentice între artă, artiști și publicul larg. Înființată în 2004, FANS activează în mai multe domenii interconectate: expoziții, inițiative curatoriale, programe de rezidență artistică și publicații editoriale.

„Fundația pentru Arte, Natură și Societate are ca scop promovarea, apropierea artei de publicul larg. Am făcut numeroase proiecte artistice, evenimente, expoziții. Acum inaugurăm noul sediu al fundației care este o veritabilă galerie. Expunem lucrări, în acest moment, din colecția privată a maestrului Piliuță. Sediul fundației a servit și drept locuință pe perioada rezidențiatului artistei Catherine Webb. Spațiul este multifuncțional. Este galerie, dar va servi și ca reședință pentru artiștii care vin în programe de studiu, de lucru, de creație în România. Avem multe alte proiecte în lucru.

Avem o expoziție permanentă și la sediul agenției pe care o reprezint, tot ca parte a misiunii de a apropia arta de publicul larg. Fundația nu are niciun fel de activitate comercială. Nu vindem tablouri, nu închiriem spațiul. Nu facem bani. Fundația susține, organizează evenimente și este finanțată exclusiv din fondurile fondatorilor”, a explicat Mihaela Nicola, fondator FANS.

Programul de rezidență al Fundației pentru Artă, Natură și Societate este unic pe scena artistică locală: artistul locuiește și lucrează în incinta galeriei, înconjurat de lucrările expoziției curente. Pe parcursul șederii sale, Catherine Webb a creat în dialog cu pânzele lui Constantin Piliuță, reunite într-o expoziție organizată de Fundația Jean Louis Calderon.

„Pentru noi este primul proiect de rezidențiat. A avut loc pentru că eram în contact cu absolvenți ai Facultății de Arte Yale University și am identificat lucrări de-ale ei, ne-au plăcut, apoi era facil pentru că ea a mai fost în proiecte de rezidențiat și totul a fost firesc. A fost o experiență foarte frumoasă, un schimb cultural intens și un deznodământ foarte frumos. A făcut cinci lucrări într-o perioadă de patru săptămâni. A fost o experiență foarte frumoasă. Vom continua. Fundația va continua programul de rezidențiat pentru artiști români care să plece undeva să creeze și la schimb cu artiști internaționali care să descopere vibe-ul artistic din București”, a conchis aceasta.

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