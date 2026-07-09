„Cazino, Mon Amour”, cabaretul original al Cazinoului Constanța, este hitul cultural și turistic al litoralului românesc pe perioada verii

2000 de turiști străini și români, dar și localnici au umplut deja sala de spectacole la cele 10 reprezentații sold-out care au avut loc până acum în impresionanta sală de spectacole din Cazinoul Constanța, iar locurile pentru serile de joi și vineri din restul verii sunt pe cale să se epuizeze.

Spectacolul unic pe piața culturală românească îmbină în cel mai impunător cadru teatrul, muzica live cu orchestră și interpreți, coregrafia complexă de balet și cabaret cu tehnologia, scenografia, vestimentația cameleonică, video-mappingul și istoria. „Cazíno, Mon Amour” traversează în 2 ore și jumătate de spectacol total Belle Époque, cele două războaie mondiale, perioada comunistă și renașterea contemporană a Cazinoului, într-o emoționantă meditație despre iubire, timp și memorie.

Cu scenariul, producția și regia artistică și muzicală semnate de Petre Năstase, scenografia realizată de arhitect Petre Țalea, o distribuție de teatru valoroasă formată din Lucian Ionescu, Ștefan Mihai, Mara Tătar, Teodora Crișan, Geo Costin, Mirela Pană, Andrei Bibire, Corin Popescu, Florin Aioane, Dan Pughineanu, orchestră live și interpretarea artistelor Julie Mayaya, Ana Maria Roșu Negoiasă și Alina Crișan, coregrafii spectaculoase create de profesorul coregraf Ștefan Lupu pentru baletul cameleonic format din 10 dansatori și o componentă de tehnologie vizuală unică, „Cazino, Mon Amour” spune în cel mai spectaculos mod o poveste despre un loc care nu a încetat niciodată să viseze, despre iubire, istorie, dorință, timp și destin, prinsă între zidurile clădirii Cazinoului Constanța.

„Cazinoul nu este decorul poveștii. El este povestea. Când am început să scriu Cazino Mon Amour, am pornit de la o întrebare simplă: dacă zidurile Cazinoului din Constanța ar putea vorbi, ce ne-ar spune? Ar vorbi despre iubire? Despre putere? Despre bani? Despre războaie? Despre oameni care au crezut că lumea le aparține și despre alții care au pierdut totul într-o singură noapte? Răspunsul a fost surprinzător. Nu oamenii sunt cei care spun povestea Cazinoului. Cazinoul este cel care spune povestea oamenilor. Din această idee s-a născut personajul Cazíno – spiritul nemuritor al clădirii. Elegant, ironic, seducător, enigmatic, el nu îmbătrânește niciodată. Nu judecă pe nimeni. Privește, păstrează secrete și înțelege că timpul este singurul jucător care câștigă întotdeauna. El devine ghidul nostru prin mai bine de un secol de istorie. Mi-am dorit ca spectacolul să fie la fel de spectaculos precum istoria pe care o spune. De aceea, teatrul se întâlnește cu muzica live, dansul, videomappingul și arhitectura extraordinară a Cazinoului. Fiecare încăpere devine scenă, fiecare colț al clădirii păstrează o poveste, iar spectatorul nu privește spectacolul din exterior, ci îl traversează. Mi-aș dori ca, la final, publicul să nu spună doar că a văzut un spectacol frumos. Mi-aș dori să simtă că, pentru două ore, Cazinoul din Constanța a prins viață și le-a șoptit propriile lui amintiri. Pentru că uneori monumentele nu au nevoie să fie restaurate doar în piatră. Au nevoie să fie readuse la viață prin poveștile pe care încă le poartă în suflet.”, mărturisește cu emoție geneza spectacolului Petre Năstase, autorul, regizorul și producătorul „Cazino, Mon Amour”.

De la inaugurarea din 15 august 1910, martor al unui secol de istorie, pasiuni, războaie, ambiții și vise, Cazinoul prinde viață și își spune prin „Cazino, Mon Amour” povestea ce traversează Belle Époque, cele două războaie mondiale, perioada comunistă și renașterea contemporană prin destinele personajelor principale, inspirate din piesa „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian: Mona, o tânără aflată în căutarea libertății, Grig, seducătorul lumii interbelice, și profesorul Miroiu, omul care privește stelele și crede în iubirea adevărată. Prin muzică live, dans, video mapping și imagini spectaculoase, spectacolul transformă Cazinoul din Constanța într-un personaj viu, care amintește că timpul trece peste oameni și peste clădiri, dar nu poate învinge memoria, iubirea și speranța.

„Pentru mine, „Cazino, Mon Amour” înseamnă începutul unei direcții în care Cazinoul nu mai este doar gazda unor evenimente, ci devine el însuși o instituție care produce cultură. Mi-am dorit ca sala aceasta extraordinară să fie folosită pentru proiecte create cu grijă, cu ambiție și cu respect pentru frumusețea și istoria locului. Și mi-am dorit ca publicul să primească aici ceva cu adevărat special, un spectacol care să readucă eleganța, fastul și emoția Cazinoului de altădată. În jurul acestui proiect s-au adunat artiști pe care îi admir foarte mult și o echipă de creație complexă și valoroasă. Pentru mine, „Cazino, Mon Amour” este o poveste despre iubire. Am lăsat în acest spectacol o bucată din inima mea. Și este doar începutul. Îmi doresc ca, peste câțiva ani, atunci când oamenii vor vorbi despre Constanța, să nu se gândească doar la mare și la sezonul estival, ci mai ales la cultură. La un oraș viu, elegant, creativ, care își respectă patrimoniul și care începe, din nou, să creadă în forța artei. Iar dacă simbolul Constanței, Cazinoul, poate contribui esențial la această schimbare, atunci înseamnă că tot efortul nostru are cu adevărat sens.”, declară Anamaria Mișa, Director General al Cazinoului din Constanța.

Despre Cazinoul din Constanța

Simbol istoric și cultural al litoralului românesc, Cazinoul din Constanța a trecut recent printr-un amplu proces de restaurare, fiind redat circuitului public ca un spațiu dedicat culturii, evenimentelor și valorificării patrimoniului. Astăzi, Cazinoul își propune să devină un reper regional pentru inovație culturală, dialog artistic și dezvoltare comunitară.

Cazinoul din Constanța, inaugurat în anul 1910 la inițiativa Regelui Carol I și proiectat de arhitectul Daniel Renard, este una dintre cele mai spectaculoase clădiri Art Nouveau din Europa. Situat pe malul Mării Negre, edificiul a devenit rapid simbolul eleganței și rafinamentului Belle Époque. De-a lungul timpului, a fost martor al transformărilor istorice majore: perioada aristocratică, războaiele mondiale, regimul comunist și anii de degradare. După un amplu proces de restaurare desfășurat timp de cinci ani, cu o investiție publică de aproximativ 45 de milioane de euro și implicarea a aproape 500 de specialiști, Cazinoul a fost redeschis în 2025. Proiectul a fost premiat de Uniunea Arhitecților din România pentru cea mai bună restaurare a unei clădiri de patrimoniu național. Astăzi, Cazinoul funcționează ca un hub cultural modern, dedicat expozițiilor, concertelor, festivalurilor și evenimentelor de prestigiu. Clădirea îmbină patrimoniul istoric cu tehnologia contemporană, oferind experiențe imersive și spații versatile. Prin oferta sa culturală, contribuie activ la diplomația culturală a României și rămâne un reper arhitectural și cultural emblematic al orașului Constanța.

Mai multe despre oferta culturală a Cazinoului din Constanța se poate citi pe https://bilet.cazinoul.com/.