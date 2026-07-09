Angela Similea, la 80 de ani. Cariera, marile succese și momentele care i-au definit destinul

Angela Similea s-a născut în 9 iulie 1946, în comuna 1Decembrie din Ilfov. Ea avea să se remarce ca solistă de muzică ușoară în România, dar și pe scenele din străinătate, în anii ’70-’80.

Primul său succes muzical internațional l-a avut la celebrul festival Cerbul de Aur, în 1970, acolo unde a luat locul II.

Angela Similea a cântat la Festivalul Orfeul de Aur din Bulgaria, cu melodia „Tu ești primăvara mea” de Florin Bogardo, care i-a adus tot locul II.

Ea a mai participat și la concursul muzical Ancora Declinului din Cehoslovacia, acolo unde a primit un vot special din partea juriului, interpretând șlagărul „ Amurgul”, lansat în 1971.

Fetița care cânta în tramvai

Pasionată de cântat încă din copilărie, Angela Similea obișnuia să cânte atunci când mergea cu tramvaiul, deși era o copilă foarte timidă. Mama sa, Gherghina Similea, care era mai severă, nu aprecia acest obicei și încerca s-o oprescă mereu, potrivit biografiei sale, publicată de Cinemagia.

Angela Similea s-a îndrăgostit de muzică când a asistat, pentru prima dată, la un concert al Mariei Tănase, cunoscuta actriță și cântăreață de muzică populară. Cu toate acestea, mama sa a refuzat s-o lase să urmeze o carieră muzicală, pe motiv că nu ar fi câștigat suficienți bani din muzică. Mama ei ar fi vrut ca Angela să aibă o meserie decentă și să urmeze o facultate de medicină, ca să devină medic pediatru.

Cei care i-au văzut potențialul

Cu toate acestea, în liceu, profesorul de muzică Marin Teofil i-a descoperit talentul tinerei Angela. Tânăra a luat lecții de canto de la Florica Orăscu, care a lucrat cu interpreți precum Aura Urziceanu sau Dida Drăgan.

Profesoara de canto i-a recomandat Angelei Similea să se apuce de fumat, ca să i se îngroașe vocea. Ea considera că vocea Angelei este „prea cristalină”. Cu toate acestea, după scurt timp, glasul celei care avea să devină o solistă foarte cunoscută, s-a maturizat, devenind mai profundă.

De-a lungul carierei sale, Angela Similea a colaborat unii dintre cei mai buni compozitori români din acele vremuri, precum Marcel Dragomir, Ion Cristinoiu, Marius Țeicu sau Jolt Kerestely.

Melodiile care au consacrat-o

După aproape 16 ani de când a urcat prima dată pe scenă, a ajuns să cânte în mai multe musicaluri precum Corina, Jocul de-a vacanța, Charles, dar și Adio Femei.

În anul 1977 a cântat la Festivalul Mamaia cunoscuta melodie „Un albastru infinit”, compusă de Marcel Dragomir. Interpretarea sa i-a adus locul I.

În anul 2000, melodia „Să mori de dragoste rănită”, interpretată de Angela Similea, compusă tot de Marcel Dragomir, a fost declarată „melodia secolului al XX-lea” de către public, în timpul galei organizate de TVR2.

Dojenită de public pentru anii de absență

După 10 ani de absență pe piața muzicală, Angela Similea revenit cu un nou album, intitulat „Lumea mea”, realizat de Ovidiu Komornyik.

Potrivit artistei, propunerea de colaborare a venit din partea compozitorului cu doi ani înainte de publicarea albumului, în timpul unui turneu în Germania.

„Fondul era prielnic: acumulasem mult dor de cântec și adunasem suficientă «ocară» din partea publicului, care ma dojenea pentru «abandon». Așa ca am pornit lucrul și, exact dupa nouă luni, s-a nascut «Lumea mea». O dată cu aceasta am revenit pe scena, iar publicul m-a așezat pe același loc, al meu: așa am simțit!”, își amintește Angela Similea.

Angela Similea – femeie și mamă

De-a lungul vieții sale, Angela Similea a fost căsătorită de patru ori și are un fiu care s-a stabilit în America. Cântăreața s-a mutat ulterior în SUA, alături de fiul ei. Ultimul său soț a murit de cancer pancreatic, după 12 ani de căsnicie.

Jurnalista, poeta și prozatoarea Smaranda Jelescu a publicat și o carte biografică dedicată Angelei Similea, numită „Angela – cântec și rugă”.