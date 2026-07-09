Palatul Elisabeta își deschide porțile pentru Expoziția Regală 2026. Mașini de epocă, uniforme militare și costume și obiecte de patrimoniu

Palatul Elisabeta își deschide porțile vizitatorilor pentru Expoziția Regală organizată de Asociația Casa Majestății Sale. Obiectivul va putea fi vizitat în perioada 10 iulie – 6 septembrie, în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 10:00–13:00 și 14:00–17:00, potrivit mesajului publicat pe Facebook de Familia Regală a României.

Medalii aniversare și obiecte de patrimoniu

Expoziția va cuprinde Salonul Mihai I, Galeria de Artă Contemporană, Salonul Carol I și Elisabeta, Salonul Alb, Sala Regilor, Holul de Marmură, Sufrageria Mare, Platforma cu Lei și grădina Palatului, unde se află „Memorialul Copacilor”.

În parteneriat cu Monetăria Statului, va fi expusă medalia aniversară „Coroana Română, 160 de ani”, ce reunește efigiile regilor României și a Majestății Sale Margareta. Totodată, vizitatorii vor putea admira evoluția decorațiilor regale și săbii de ceremonie cu cifru regal.

De asemenea, vizitatorii vor putea vedea panoul lansării medaliei, semnat de Custodele Coroanei și de Principele Radu.

Publicul va putea admira și uniforme militare ale Regelui Mihai I, costume populare care au aparținut Reginei Maria și Reginei-Mamă Elena, ordine și medalii regale, lucrări din Colecția Regală de Artă Contemporană și portrete ale regilor și reginelor României.

În colaborare cu Romfilatelia va fi expus panoul dedicat Dinastiei Regale a României, semnat în luna mai 2026 de Majestatea Sa Margareta și de Principele Radu.

Un automobil de epocă va fi expus

„În zilele de sâmbătă și duminică va fi expusă în grădina Palatului Elisabeta o mașină de epocă marca Morris, Tip: MC 11,9, Cowley Bullnose, din anul 1924. A fost un automobil produs de Hotchkiss între 1919 și 1926. Morris Cowley a fost un nume dat diferitelor mașini produse de fabrica Morris între 1915 și 1958”, mai transmite Familia Regală.

Biletele de acces costă 40 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.