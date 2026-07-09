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Suspiciune de infecție cu Legionella la Metrorex

Suspiciune de infecție cu Legionella la Metrorex, după inundațiile de săptămâna trecută. Metrorex confirmă că o angajată este internată la Balș, cu o formă gravă de pneumonie.
Suspiciune de infecție cu Legionella la Metrorex
Luiza Moldovan
09 iul. 2026, 12:58, Social
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O angajată a Metrorex este internată la Spitalul de Boli Infecțioase Balș cu suspiciunea de infecție cu Legionella pneumophila, potrivit Metrorex.

Metrorex nu confirmă alte cazuri de infecție și, de asemenea, în lipsa unei anchete, nu este în măsură să precizeze dacă infectarea angajatei cu Legionella s-a produs la locul de muncă sau în afara lui.

Cert este că Legionella se contractează după expunerea la apă infestată, iar cazul apare după inundațiile severe de săptămâna trecută.

Pacienta este internată cu pneumonie severă, potrivit unor surse medicale.

Ea este intubată și se află sub supraveghere medicală strictă.

Starea pacientei este cu atât mai gravă, cu cât aceasta are mai multe afecțiuni, printre care diabet, obezitate și insuficiență cardiacă.

Ce este Legionella pneumophila

Legionella e o specie de bacterie care se găsește în mod natural în apă dulce, de lac și de râu. Ea devine periculoasă atunci când s eînmulțește în instalații artificiale cu apă călduță, precum turnurile de răcire pentru fabrici și clădiri, instalații de apă caldă, dușuri, jacuzii, spa-uri, fântâni arteziene, sisteme de aer condiționat industriale (N.B.: nu cele obișnuite, din locuințe).

Transmiterea se face ușor, prin inhalarea picăturilor foarte fine de apă contaminată (aerosoli).

Boala nu este transmisibilă de la om la om.

Există două forme importante ale infecției: Boala Legionarilor și Febra Pontiac.

Ce este Boala Legionarilor

Boala Legionarilor este o formă severă de pneumonie.

Simptomele apar, de regulă, la 2 – 10 zile după expunere și includ: febră ridicată, frisoane, tuse, inițial uscată, apoi cu spută, dificultăți de respirație, dureri musculare, dureri de cap, greață, vărsături, confuzie, tulburări de conștiență.

Boala Legionarilor necesită tratament cu antibiotice eficiente împotriva bacteriei, precum cele din clasele macrolidelor sau fluorochinolonelor. Cu cât tratamentul începe mai repede, cu atât șansele de recuperare sunt mai bune. În formele severe este necesară spitalizarea.

Denumirea îi vine din 1976, când, în urma convenției anuale a Legiunii Americane, sute de participanți, cunoscuți sub numele de „legionari”, au făcut pneumonie severă.

Fără tratament prompt, Boala Legionarilor poate duce la complicații severe.

Ce este Febra Pontiac

Febra Pontiac este mult mai ușoară, e asemănătoare cu gripa.

Simptomele includ: febră, dureri musculare, dureri de cap, stare generală proastă.

Nu produce pneumonie și se vindecă în câteva zile, fără tratament specific.

Cel mai mare risc îl prezintă persoanele de peste 50 de ani, fumători sau foști fumători, persoane cu boli pulonare cronice, diabetici, persoane cu sistem imunitar slăbit.

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