O veveriță rezistentă la frig ar putea revoluționa îngrijirea de urgență

O veveriță ce poate supraviețui temperaturilor corporale mai scăzute ar putea revoluționa îngrijirea de urgență, potrivit BBC.

În august, pe măsură ce vara se apropie de sfârșit și zilele se scurtează, o veveriță arctică femelă știe că e timpul să se îngrașe. Rozătoarea cercetează tundra după orice hrană poate găsi, ierburi, rogoz și frunze, până când se retrage în vizuina ei pentru a se cufunda într-un somn adânc de iarnă.

Modul în care veverița hibernează

La aproximativ un metru sub pământ, corpul ei încetinește. Cu doar câteva respirații și bătăi de inimă pe minut, am putea crede că a murit, potrivit sursei.

Pe măsură ce pământul de deasupra ei îngheață complet, atingând temperaturi de -20°C, temperatura corpului ei scade vertiginos. În mod uimitor, creierul ei se răcește la 0°C, abdomenul la -2°C, iar membrele posterioare chiar până la -2,9°C – mai rece decât orice alt mamifer înregistrat în viață.

Timp de opt luni, ea stă aici fără hrană sau apă. Se trezelte doar ocazional, până când pământul se încălzește și ea se întoarce la viață deasupra pământului.

Ce anume le face unice

Veverițele arctice supraviețuiesc iernilor aspre din Canada, Alaska și Siberia prin hibernare. Ele sunt oarecum neobișnuite prin durata mare de timp pe care o petrec în acest stat. De asemenea, sunt unice prin faptul că supraviețuiesc la temperaturi corporale atât de scăzute, arată sursa.

Aceste caracteristici extreme au făcut din veverițele arctice un subiect de studiu popular pentru oamenii de știință. Ei se străduiesc să înțeleagă mai bine ce face hibernarea posibilă din punct de vedere biologic. Nu doar din curiozitate științifică, ci și în speranța de a aplica într-o zi acest lucru la oameni.

Capacitatea de a încetini metabolismul uman ar putea ajuta medicii să câștige mai mult timp în tratarea afecțiunilor severe. Acestea includ atacurile de cord, accidentele vasculare cerebrale și leziunile cerebrale traumatice. De asemenea, ar putea induce o răcire benefică pentru a proteja organele vitale. Și, în viitorul îndepărtat, această cercetare ar putea chiar deschide calea pentru plasarea astronauților în stări de animație suspendată, pentru a-i ajuta să facă față zborurilor spațiale pe distanțe lungi.

Cercetarea e încă abia la început

Această cercetare este încă la început. Însă, arată deja cum studierea supraviețuitorilor extremi din regnul animal ar putea ajuta la descoperirea de noi strategii pentru îmbunătățirea sănătății umane.

„Fiziologia lor este pur și simplu atât de diferită”, spune ecologistul fiziologic Cory Williams de la Universitatea de Stat din Colorado.

„În același timp, se poate observa cum, dacă s-ar putea valorifica acest atribut și s-l aplice la oameni, ar putea exista o funcție practică reală”, a transmis acesta.

Oamenii de știință de la Universitatea din Alaska, Fairbanks, studiază veverițele arctice de peste 50 de ani. Rozătoarele par să aibă un ceas intern care, pe lângă schimbarea duratei zilei, le spune când este timpul să hiberneze. Pentru femele, acest lucru se întâmplă în jurul lunii august, în timp ce masculii încep câteva luni mai târziu.

Modul în care încetinirea metabolismului ar putea ajuta în medicină

Încetinirea metabolismului ar putea ajuta la conservarea organelor destinate transplantului pentru perioade mai lungi de timp în afara corpului. De asemenea, ar putea ajuta la protejarea pacienților cu cancer împotriva efectelor nocive ale radiațiilor. Ele provoacă produse secundare periculoase în condițiile unui metabolism normal, spune neurofiziologul Domenico Tupone de la Universitatea de Sănătate și Știință din Oregon, potrivit sursei.

Încetinirea metabolismului ar putea câștiga timp pentru pacienții care suferă de urgențe medicale. De la cei care suferă de accidente vasculare cerebrale și locuiesc la distanțe mari de spitale, până la soldații răniți pe câmpurile de luptă.

Molecula ce declanșează hibernarea

În urmă cu mai bine de un deceniu, cercetătorii i-au descoperit un factor declanșator important al hibernării la veverițele arctice. Acesta este adenozina, o moleculă naturală care se acumulează în creierul uman pe parcursul zilei. Se crede că ne provoacă somnolență seara. De fapt, cafeina funcționează prin blocarea receptorilor organismului nostru pentru adenozină.

Transpunerea acestui lucru la oameni este mai ușor de zis decât de făcut. Injectarea de medicamente asemănătoare adenozinei în creier ar fi prea invazivă pentru a fi fezabilă în situații medicale de urgență. Iar administrarea de adenozină prin perfuzii cu sânge ar putea avea efecte secundare, inclusiv fluctuații periculoase ale nivelului de zahăr din sânge sau chiar insuficiență cardiacă, potrivit sursei.