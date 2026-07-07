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Amendament pentru Salina Praid, adoptat în Parlamentul European. Anunțul lui Victor Negrescu

Parlamentul European a adoptat marți un amendament care solicită sprijin european pentru reconstrucția Salinei Praid și pentru comunitățile afectate, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, cel care a inițiat demersul.
Amendament pentru Salina Praid, adoptat în Parlamentul European. Anunțul lui Victor Negrescu
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 iul. 2026, 14:17, Politic
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Amendamentul a fost adoptat în cadrul votului asupra raportului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei în urma dezastrelor naturale din 2025.

Raportul prevede acordarea unui ajutor financiar de 14,34 milioane de euro pentru România, pentru acoperirea costurilor generate de inundațiile din primăvara anului 2025.

Potrivit lui Victor Negrescu, amendamentul a fost susținut de 39 de eurodeputați din mai multe state membre și grupuri politice, inclusiv de majoritatea europarlamentarilor români.

Adoptarea acestui amendament transmite un mesaj politic puternic: Europa este solidară cu România și cu oamenii din zona afectată. Este, în același timp, dovada că atunci când punem interesul național pe primul loc putem construi majorități și putem obține rezultate concrete, dincolo de diferențele politice. Le mulțumesc tuturor colegilor care au susținut această inițiativă și echipei mele pentru efortul depus. Următorul pas este ca acest angajament politic să fie transpus rapid în măsuri și finanțări concrete pentru comunitățile afectate”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Textul adoptat recunoaște importanța Salinei Praid pentru economia regională, locurile de muncă, turism, sănătatea publică, infrastructura critică și gestionarea resurselor de apă.

Prin votul de marți, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să folosească instrumentele financiare disponibile pentru un sprijin european extins acordat României.

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