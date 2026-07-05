Carnea făcută în laborator, pe lista neagră. Parlamentarii discută interzicerea ei în România

Proiectul stabilește că, până la finalizarea unui cadru european armonizat privind evaluarea siguranței acestor produse, introducerea pe piață a alimentelor obținute prin culturi celulare va fi suspendată în România.

Măsura se extinde și asupra furajelor produse prin această tehnologie, care nu vor putea fi utilizate nici ca ingrediente în alimente sau furaje destinate comercializării.

Interdicția nu se aplică produselor utilizate exclusiv în cercetarea științifică, în evaluările de siguranță necesare autorizării la nivel european sau în domeniul medical, farmaceutic și veterinar. Totuși, acestea nu vor putea fi comercializate pentru consum uman sau animal.

Principiul precauției

Dezvoltarea agriculturii celulare a generat dezbateri ample în Uniunea Europeană privind impactul asupra sănătății publice, agriculturii tradiționale, protecției consumatorilor și securității alimentare. Invocând principiul precauției, mai multe state membre au adoptat sau au propus măsuri similare, au precizat inițiatorii.

Aceștia susțin că „efectele pe termen lung ale consumului de alimente obținute prin culturi celulare nu sunt pe deplin stabilite din punct de vedere științific” și că este necesară adoptarea unor „măsuri preventive rezonabile și proporționale, în aplicarea principiului precauției”.

Inițiatorii invocă și concluziile unui colocviu științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), potrivit cărora sunt necesare evaluări suplimentare privind compoziția nutrițională, riscurile microbiologice, utilizarea factorilor de creștere și efectele consumului pe termen lung.

Reguli noi și pentru produsele vegetale

Proiectul introduce și reguli privind etichetarea produselor alimentare pe bază exclusiv vegetală. Acestea vor trebui să permită identificarea clară a naturii produsului și să includă vizibil mențiunea „produs vegetal” sau o formulare echivalentă. Totodată, vor fi interzise denumirile sau elementele de etichetare care ar putea induce consumatorii în eroare cu privire la natura, compoziția ori originea ingredientelor principale.

Măsurile urmăresc „protejarea patrimoniului agroalimentar național”, „susținerea sectorului zootehnic”, precum și „asigurarea unei informări clare și corecte a consumatorilor” și „prevenirea utilizării unor denumiri susceptibile să inducă în eroare consumatorii cu privire la natura produselor alimentare”.

Amenzi de până la 150.000 de lei

Dacă proiectul va fi adoptat, nerespectarea interdicției privind introducerea pe piață a produselor obținute prin culturi celulare va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei. Încălcarea regulilor privind etichetarea produselor vegetale va putea fi sancționată cu amenzi între 25.000 și 75.000 de lei, iar autoritățile vor putea dispune retragerea produselor de pe piață, suspendarea temporară a activității sau confiscarea produselor neconforme.

Verificare la nivel european

Proiectul va fi notificat Comisiei Europene prin sistemul TRIS, mecanismul prin care Bruxelles-ul verifică dacă noile reglementări naționale sunt compatibile cu legislația și piața unică a Uniunii Europene.

Dacă va fi adoptată, legea va putea intra în vigoare doar după finalizarea acestei proceduri.

În cazul în care Uniunea Europeană va autoriza carnea cultivată în laborator, Guvernul va reanaliza legea și va propune modificările necesare.