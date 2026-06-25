Opera lui Brâncuși, expusă la Parlamentul European. Schița originală a „Coloanei fără sfârșit” a fost piesa centrală a expoziției

Expoziția „The Infinite of Brâncuși” aduce în prim-plan povestea ansamblului monumental Brâncuși din Târgu Jiu.

„Suntem cu adevărat fericiți și onorați să găzduim această expoziție extraordinară, intitulată . Aceasta este dedicată unuia dintre cei mai importanți artiști pe care România i-a dăruit Europei și lumii, binecunoscutul Constantin Brâncuși. Așadar, acest an, 2026, are o semnificație specială pentru România, dar și pentru cultura europeană. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, un creator care a schimbat limbajul artei moderne și care continuă să inspire generații prin simplitate, profunzime și universalitate.

Brâncuși nu aparține doar României, Brâncuși aparține Europei, Brâncuși aparține patrimoniului comun al umanității și al lumii. Sărbătorirea Anului Brâncuși în Parlamentul European reprezintă, de asemenea, o sărbătoare a României europene, a unei Românii care contribuie la patrimoniul nostru comun, care își prețuiește identitatea și care își asumă rolul de promotor al culturii, al dialogului și al memoriei. Această expoziție aduce în prim-plan povestea ansamblului monumental Brâncuși din Târgu Jiu, singurul ansamblu monumental public de mari dimensiuni creat de artist. Construit între 1937 și 1938, acesta a fost conceput ca un omagiu adus celor care și-au pierdut viața apărând orașul Târgu Jiu în timpul Primului Război Mondial.

Cu sprijinul UNESCO, am reușit să obținem includerea Monumentului Brâncuși, simbol al localității Târgu Jiu, în Patrimoniul Mondial UNESCO. Aceasta este o realizare extraordinară”, a precizat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Schița originală a „Coloanei fără sfârșit” a fost piesa centrală a expoziției „Infinitul lui Brâncuși”, vernisată la Parlamentul European din Bruxelles.

„Cartea poștală este schița originală a Coloniei Infinitului, realizată de Brâncuși. Așadar, acesta este desenul propriu-zis. Doresc să mulțumesc, desigur, curatorului și proprietarului pentru că sunt alături de noi. Ne-a făcut o mare onoare aducând această piesă originală aici, la Parlamentul European”, a precizat acesta.

„Viața și opera lui Brâncuși întruchipează valorile care definesc Europa”

Katarina Barley, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al Comitetului artistic, a subliniat cât de importantă este această inițiativă.

„Aș dori să încep prin a-i mulțumi dragului meu coleg și prieten Victor Negrescu pentru că a adus această expoziție remarcabilă la Bruxelles și pentru că ne-a oferit ocazia de a descoperi opera chiar aici, în inima Europei. Există ceva deosebit de fermecător în a-l omagia pe Brâncuși în Parlamentul European, deoarece viața și opera sa întruchipează valorile care definesc Europa de astăzi”, a spus Katarina Barley.

„Mă bucur nespus că putem sărbători geniul său aici”

Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a povestit cât de impresionată a fost atunci când a văzut pentru prima dată una dintre operele lui Constantin Brâncuși.

„Dragi prieteni, îmi amintesc foarte bine prima dată când am văzut una dintre operele lui Constantin Brâncuși. Ceea ce m-a impresionat a fost felul în care reușea să ia ceva atât de simplu, precum o singură curbă, și să-i confere atâta viață. Și, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, mă bucur nespus că putem sărbători geniul său aici, în această clădire.

Doresc să-i mulțumesc vicepreședintelui Negrescu pentru că ne-a adus această expoziție și pentru tot ceea ce faci, dragă Victor, pentru acest Parlament. Și pentru că contribui la transformarea lui într-o instituție în care oamenii pot avea încredere”, a subliniat Roberta Metsola.

Evenimentul a reunit numeroşi membri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai UNESCO, diplomaţi, autorităţi locale şi personalităţi din domeniul cultural, într-un demers comun de promovare a patrimoniului cultural european.

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