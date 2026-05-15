O statuie a lui Brâncuși, promovată de Nicole Kidman în cadrul unei licitații din New York. Suma uriașă a operei de artă

Sculptura „Danaida” realizată de Constantin Brâncuși este promovată de celebra actriță Nicole Kidman, în cadrul unei licitații realizate de Christie’s, la New York, potrivit casei de licitații. Opera de artă, realizată de Brâncuși în anul 1913, poate ajunge la suma fabuloasă de 100 de milioane de dolari, potrivit Profit.ro.

Scurtmetrajul de promovare a sculpturii, în care apare Nicole Kidman, o prezintă pe actriță fermecată de frumusețea operei de artă, schimbându-și planurile pentru a petrece mai mult timp alături de ea.

Când poate fi vizitată statuia

„Danaida” face parte din expoziția MASTERPIECES: The Private Collection of S.I. Newhouse (CAPODOPERI: Colecția privată a lui S.I. Newhouse), deschisă publicului între 9 și 18 mai, în cadrul expoziției Christie’s din New York, Săptămâna Artei din secolele XX și XXI.

Statuia o înfățișează pe Margit Pogany, muza artistului, o tânără femeie și artistă maghiară.

Christie’s a vândut cele mai scumpe șapte lucrări ale artistului român, cea mai valoroasă fiind „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard), care a fost adjudecată la prețul de 71,2 milioane de dolari în 2018, potrivit Profit.ro.