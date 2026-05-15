Un nou dinozaur gigant a fost identificat pe baza unor fosile descoperite în Thailanda

Fosilele descoperite în Thailanda au permis oamenilor de știință să identifice o nouă specie de dinozaur gigant cu gât lung.
Sursa foto: Pixabay. Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
15 mai 2026, 03:00, Life-Inedit
Nagatitanul, cel mai mare dinozaur descoperit vreodată în Asia de Sud-Est, cântărea 27 de tone – echivalentul a nouă elefanți asiatici adulți – și măsura 27 de metri în lungime, scrie BBC.

O echipă de cercetători din Marea Britanie și Thailanda a identificat specia pe baza fosilelor găsite lângă un iaz din nord-estul Thailandei în urmă cu un deceniu.

Ei spun că descoperirea aruncă o nouă lumină asupra modului în care schimbările climatice antice au permis dezvoltarea dinozaurilor gigantici.

Numele complet al dinozaurului este Nagatitan chaiyaphumensis. Acesta a trăit între 100 și 120 de milioane de ani în urmă, cu aproximativ 40 de milioane de ani mai devreme decât Tyrannosaurus rex.

Thitiwoot Sethapanichsakul, un doctorand thailandez la University College London (UCL), a fost autorul principal al studiului publicat în revista Scientific Reports.

El a spus că cercetătorii s-au referit la nagatitan ca fiind „ultimul titan” al Thailandei, deoarece fosilele au fost găsite în cea mai tânără formațiune de roci din țară care conține dinozauri.

