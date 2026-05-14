Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe

Cel puțin 25 de miliardari „self-made” au fost crescuți în principal de o mamă singură înainte de a construi afaceri precum Home Depot, WhatsApp sau tequila Patrón. Multe dintre aceste femei au fugit din relații abuzive sau au rămas văduve la vârste fragede. Au muncit în mai multe locuri simultan, au trăit cu incertitudine financiară și au renunțat la propriile visuri pentru a-și pune copiii pe primul loc, notează Forbes.

În paralel, două dintre cele mai cunoscute femei miliardare „self-made” din lume au pornit chiar ele din această postură: Diane Hendricks, care și-a crescut copilul după un divorț timpuriu, lucrând inclusiv ca Playboy Bunny și în imobiliare, și J.K. Rowling, care trăia din ajutor social când a scris seria Harry Potter.

Copilărie dificilă, ambiții uriașe

După ce tatăl său a părăsit familia, mama lui Jay-Z, Gloria Carter, a lucrat pentru orașul New York și ca agent de securitate pentru a-l crește în Marcy Projects din Brooklyn.

„Trăiam într-o situație dificilă, dar mama mea s-a descurcat; jongla”, își amintea Jay-Z.

O poveste similară vine din Nigeria. Tope Awotona, fondatorul Calendly, a fost crescut de o mamă singură după ce și-a văzut tatăl ucis într-un jaf armat. La scurt timp, mama sa a mutat familia în Statele Unite, în căutarea unei vieți mai sigure.

De la lipsuri la topul miliardarilor lumii

Doi dintre cei mai bogați cinci oameni din lume provin din familii cu mame singure. Elon Musk a crescut cu o mamă care a avut până la cinci locuri de muncă după ce a emigrat în Canada. Jeff Bezos a fost crescut de o mamă care l-a născut la 17 ani și a urmat cursuri serale în timp ce lucra la o bancă, înainte ca Miguel Bezos să devină tatăl său vitreg.

Un alt nume din top, Larry Ellison, a fost dat în grija rudelor de mama sa adolescentă după ce s-a îmbolnăvit grav în copilărie. Nu și-a întâlnit mama biologică până la 48 de ani.

Povestea care spune totul: Hayes Barnard și mama sa

Un exemplu care concentrează toate aceste sacrificii este cel al lui Hayes Barnard, mogul fintech crescut de mama sa, Dede, în Missouri.

După divorțul de tatăl alcoolic al lui Barnard, Dede a ales să o ia de la zero. A lucrat în trei locuri simultan pentru a-și întreține familia: vindea cărți de drept, preda ca suplinitor și lucra ture de noapte. Conducea zeci de mii de mile anual pentru muncă, în timp ce încerca să țină totul pe linia de plutire.

„Al treilea job aproape că a distrus-o”, spune Barnard. În copilărie, rămânea adesea singur acasă, jucându-se cu Lego, în timp ce mama lui muncea. A văzut-o vânzând bijuterii și obiecte moștenite doar pentru a plăti facturile.

Încă de atunci, i-a făcut o promisiune: „De îndată ce voi putea, ne-am scos. O să creez o companie extraordinară.”

Promisiunea care a devenit realitate

Inspirat de dificultățile din copilărie, Barnard a fondat în 2003 Paramount Equity Mortgage, companie care a evoluat ulterior în GoodLeap, o platformă ce finanțează modernizări ecologice pentru locuințe. Înainte de asta, a lucrat la Oracle și SolarCity. Mama sa a fost alături de el aproape 17 ani în companie, până la pensionarea din 2024.

Ani mai târziu, după ce au depășit acele vremuri dificile, Barnard a dus-o pe Dede în Kenya, la un orfelinat pentru elefanți alimentat cu tehnologie solară dezvoltată de fundația sa. În aceeași călătorie, a urcat-o cu elicopterul pe un vârf de munte african pentru a privi apusul. Stând lângă foc, își amintește momentul în care mama sa i-a spus simplu: „Am reușit.”

Chiar și astăzi, la 80 de ani, Dede Barnard continuă să muncească: își îngrijește singură casa, își tunde gazonul și gătește de trei ori pe săptămână mese elaborate pentru angajații companiei fiului ei. Povestea ei nu este o excepție, ci regula din spatele multor averi uriașe: înainte de succesul vizibil, a existat aproape întotdeauna o mamă care a ținut totul în picioare.

Elon Musk (807,9 miliarde de dolari)

După despărțirea de soțul abuziv (cu care Elon a avut o relație complexă și tensionată de-a lungul vieții), Maye Musk a lucrat ca dietetician și consultant în nutriție, sunând la rece medicii și stând ore întregi în săli de așteptare în speranța că vor accepta să o întâlnească. În loc să urmeze un doctorat la Universitatea din Cape Town, s-a mutat cu copiii în Canada pentru a-l ajuta pe fiul său să evite serviciul militar și, în cele din urmă, să-și urmeze interesul pentru computere în Statele Unite.

Maye a ajuns să trăiască de la un salariu la altul, lucrând în mai multe locuri, inclusiv ca cercetător la Universitatea din Toronto, profesor de nutriție, model și antrenor de modele. Familia locuia într-un apartament cu un dormitor, cu chirie controlată, unde Maye și fiica ei împărțeau camera, iar Elon dormea pe canapeaua din sufragerie. În 2018, Maye a devenit cel mai în vârstă ambasador CoverGirl, la 69 de ani; a treia sa carte va apărea în septembrie.

Li Ka-Shing (50,1 miliarde de dolari)

După ce tatăl său a murit de tuberculoză când el avea 15 ani, viitorul miliardar a renunțat la școală pentru a-și întreține mama într-un Hong Kong devastat de război. A lucrat câte 16 ore pe zi într-o fabrică de plastic pentru a-și susține familia.

„Povara sărăciei și acest gust amar al neputinței și izolării mi-au rămas întipărite în inimă pentru totdeauna și încă îmi ghidează întrebările”, a declarat el pentru Forbes în 2010. Astăzi, conglomeratul său CK Hutchison Holdings generează venituri anuale de 65 de miliarde de dolari în domenii precum retail, infrastructură și telecomunicații.

Jan Koum (17 miliarde de dolari)

Faina Koum s-a mutat din Ucraina în Mountain View, California, când fiul ei avea 16 ani, fugind de instabilitatea politică din țara lor. Cei doi au locuit într-un apartament susținut de stat, în timp ce ea avea grijă de copii, iar tânărul Koum mătura podeaua într-un magazin alimentar pentru a contribui la cheltuieli.

După ce Faina a fost diagnosticată cu cancer, au trăit din indemnizația de dizabilitate; ea a murit în 2000. Paisprezece ani mai târziu, Koum a semnat acordul de 19 miliarde de dolari pentru vânzarea WhatsApp către Meta chiar la biroul de asistență socială unde el și mama sa stătuseră cândva la coadă pentru bonuri de masă.

Arthur Blank (10,4 miliarde de dolari)

După moartea tatălui său când el avea 15 ani, mama lui, Molly, a preluat afacerea farmaceutică aflată în dificultate a familiei. Mama, în vârstă de 37 de ani și cu doi copii, fără experiență în afaceri, lucra până la ora 22:00 în majoritatea serilor.

Familia locuia într-un apartament cu un dormitor în Queens, unde viitorul fondator Home Depot o vedea pe mama sa dormind pe o canapea extensibilă în hol, pentru ca el și fratele său să poată avea singurul dormitor. „Mama mi-a dat prima lecție de antreprenoriat: să fii motivat și extrem de rezistent în condiții de stres”, a spus Blank după moartea ei, în 2015, la vârsta de 99 de ani.

Thomas Tull (5,3 miliarde de dolari)

Tull s-a născut dintr-o mamă singură lângă Binghamton, New York. Ea a lucrat în două locuri, în timp ce el contribuia la veniturile familiei tundând gazonul vara și deszăpezind iarna. A fondat ulterior Legendary Entertainment, compania din spatele unor filme precum Interstellar și The Dark Knight. A vândut compania pentru 3,5 miliarde de dolari în 2015.

Dan D’Aniello (4,8 miliarde de dolari)

Mama lui D’Aniello a lucrat în patru locuri în Butler, Pennsylvania, inclusiv la o băcănie, ca funcționar și ca profesoară de dans, pentru a-și susține singurul copil. El a ajutat la plata cheltuielilor lucrând ca băiat de magazie în compania de produse agricole a unchiului său. Beatrice a murit în 2002. Anul trecut, D’Aniello a finanțat construcția și renovarea unei capele la universitatea sa, Syracuse, cu un tablou dedicat mamei sale.

John Paul DeJoria (3 miliarde de dolari)

Crescut într-o casă cu un dormitor în Echo Park, Los Angeles, mama sa, imigrantă din Grecia, i-a trimis pe el și pe fratele său într-un centru de plasament în timpul săptămânii pentru a putea merge la muncă.

„Îmi amintesc că, într-o vineri, mama a venit acasă și ne-a spus: «Între noi trei avem doar 27 de cenți, dar avem mâncare în frigider, avem o mică grădină și suntem fericiți, deci suntem bogați»”, a declarat el pentru Forbes în 2011.

DeJoria, care a fost de două ori fără adăpost, spune că optimismul mamei sale i-a influențat succesul.

Hayes Barnard (2,9 miliarde de dolari)

După două divorțuri, inclusiv de tatăl alcoolic al lui Barnard, Dede a refuzat să se întoarcă în orașul natal și și-a crescut fiul într-un apartament modest din Missouri, lucrând în trei locuri. „Mergea pe jos la spălătorie în fiecare zi, cu monedele în mână”, spune Hayes.

„Uniforma mea de fotbal putea să fie murdară, dar ea mergea în fiecare seară pentru că aveam doar una. Am văzut etica muncii, dar și vulnerabilitatea.”

Kenny Troutt (1,7 miliarde de dolari)

Crescut într-un cartier social din Illinois, și-a văzut mama luptând să plătească facturile. Ea a lucrat ca barman și bucătar școlar. Troutt și-a plătit studiile vânzând asigurări de viață și a construit ulterior un imperiu telecom.

LeBron James (1,4 miliarde de dolari)

„Credeți că LeBron James este un campion? Gloria James este și ea o campioană. Ea este campioana mea”, a scris el în 2014. Mama sa avea 16 ani când l-a născut. După moartea mamei ei, cei doi au rămas fără casă și s-au mutat de 12 ori în trei ani. La 9 ani, Gloria l-a trimis să locuiască cu antrenorul său de fotbal pentru stabilitate.

Un an mai târziu, s-au reunit într-un apartament susținut de stat. Astăzi, ea este vicepreședinte al fundației sale, iar compania media SpringHill poartă numele complexului de locuințe unde au găsit, în cele din urmă, un cămin.