Platforma X, deținută de Elon Musk, lansează o funcție de personalizare a fluxului bazată pe chatbotul Grok

Platforma X, deținută de Elon Musk, a lansat miercuri o funcționalitate care permite utilizatorilor să fixeze un anumit subiect direct în tab-ul principal („home”), cu suport pentru peste 75 de teme, utilizând tehnologia de inteligență artificială Grok.
Petre Apostol
22 apr. 2026, 08:01, Știrile zilei

Noua opțiune de pe platforma X este disponibilă inițial pentru abonații Premium pe iOS, urmând ca suportul pentru Android să fie introdus ulterior, potrivit șefului de produs al companiei, Nikita Bier.

Funcția utilizează tehnologia Grok, dezvoltată de compania de inteligență artificială a lui Musk, xAI, pentru a interpreta conținutul fiecărei postări și a-l combina cu sistemul de personalizare al platformei.

Potrivit reprezentanților companiei, dezvoltarea acestei funcționalități a durat mai multe luni și oferă rezultate optime în cazul subiectelor cu care utilizatorii interacționează deja frecvent.

Anterior, utilizatorii se bazau pe fluxul obișnuit, însă noua funcționalitate transformă temele de interes în feed-uri algoritmice dedicate unui singur subiect, precum artă, finanțe sau sport. Noua structură ar putea fi utilă inclusiv pentru traderii de criptomonede sau analiști, care pot urmări un flux specializat fără conținut irelevant.

În paralel, compania a anunțat și introducerea unei opțiuni care permite „amânarea” (snooze) anumitor subiecte din tab-ul „For You”, oferind utilizatorilor un control mai mare asupra conținutului afișat. Funcția este disponibilă în prezent pentru abonații Premium pe iOS și web.

Lansarea vine după introducerea funcției „Smart Cashtags”, în urmă cu o săptămână, care integrează date în timp real despre prețurile acțiunilor și criptomonedelor direct în postări. Potrivit companiei, această funcționalitate a generat aproximativ un miliard de dolari în volum de tranzacționare în primele 48 de ore.

Noua actualizare se înscrie în strategia mai amplă a lui Elon Musk de a transforma platforma X într-o „aplicație universală”. Nu a fost anunțat deocamdată un calendar pentru extinderea funcției către utilizatorii non-Premium.

