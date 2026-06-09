SpaceX se listează după regulile lui Elon Musk: miliardarul a stabilit singur prețul acțiunilor

Decizia este neobișnuită pentru Wall Street, unde companiile care se pregătesc să intre la bursă anunță de regulă un interval de preț, iar valoarea finală este stabilită în funcție de cererea investitorilor.

SpaceX a transmis însă că prețul este deja stabilit și că investitorii trebuie să decidă dacă îl acceptă sau nu.

La prețul stabilit de Elon Musk, SpaceX ar ajunge la o evaluare de aproximativ 1,77 trilioane de dolari, ceea ce ar transforma-o într-una dintre cele mai valoroase companii din lume. Potrivit CNBC, oferta ar putea atrage circa 75 de miliarde de dolari, un nivel record pentru o listare bursieră.

SpaceX schimbă regulile listării

În mod normal, o companie care se listează la bursă stabilește împreună cu băncile intermediare un interval orientativ de preț. Dacă interesul investitorilor este ridicat, intervalul poate fi majorat înainte de începerea tranzacționării.

SpaceX a sărit însă peste acest mecanism și a anunțat direct că acțiunile vor fi vândute la 135 de dolari fiecare.

„Elon a stabilit prețul și, dacă investitorii îl acceptă, problema prețului este rezolvată”, a declarat Lise Buyer, expertă în listări bursiere.

Potrivit acesteia, adevărata provocare nu mai este stabilirea prețului, ci distribuirea acțiunilor către investitori: „Dar cineva trebuie totuși să stabilească unde vor ajunge acțiunile”.

Evaluare greu de justificat prin cifre

Evaluarea vizată de SpaceX ridică semne de întrebare, având în vedere că firma nu are dimensiunile financiare ale altor companii evaluate la peste un trilion de dolari. Potrivit sursei citate, SpaceX a generat în 2025 venituri de 18,7 miliarde de dolari și a raportat o pierdere operațională de 4,2 miliarde de dolari.

Prin comparație, marile companii de pe bursă evaluate la peste un trilion de dolari generează venituri și profituri semnificativ mai mari.

Diferența este semnificativă. Micron, compania cu cele mai mici venituri dintre firmele cotate la bursă și evaluate la peste un trilion de dolari, a încasat 58 de miliarde de dolari în ultimele 12 luni. Tesla, considerată cea mai puțin profitabilă din acest grup, a raportat un profit net de 3,8 miliarde de dolari în 2025. În schimb, SpaceX a avut în 2025 venituri de 18,7 miliarde de dolari și o pierdere operațională de 4,2 miliarde de dolari.

„Nu cred că investitorii stau acasă și fac calcule”,spun experții financiari, sugerând că entuziasmul pentru compania lui Elon Musk cântărește mai mult decât indicatorii financiari tradiționali. „Nu există nicio formulă care să justifice logic această evaluare”.

Pariu pe investitorii de retail

Un alt element care diferențiază oferta SpaceX este ponderea mare rezervată investitorilor de retail, adică persoanelor fizice care cumpără acțiuni prin platforme de brokeraj. Compania intenționează să aloce aproximativ 30% din acțiunile oferite publicului către această categorie de investitori.

În mod obișnuit, investitorii de retail primesc doar între 5% și 10% din acțiunile unei oferte publice inițiale.

Dacă obiectivul va fi atins, investitorii individuali ar putea cumpăra acțiuni SpaceX în valoare de aproximativ 22,5 miliarde de dolari.

Cine va primi acțiunile

Pentru gestionarea unei oferte de asemenea dimensiuni, compania intenționează să închidă cu o zi mai devreme procesul prin care investitorii își exprimă intenția de a cumpăra acțiuni, astfel încât să poată decide din timp cum vor fi împărțite acestea între participanții la ofertă.

Persoanele care investesc pe piața de capital vor putea solicita acțiuni prin intermediul unor platforme de brokeraj precum Robinhood, Fidelity sau Charles Schwab. Numărul de acțiuni care va reveni fiecărui investitor va fi stabilit după închiderea perioadei de subscriere.

SpaceX încearcă astfel să rescrie regulile uneia dintre cele mai importante operațiuni financiare de pe Wall Street, mizând pe faptul că notorietatea companiei și a lui Elon Musk este suficientă pentru a atrage investitori chiar și fără mecanismele tradiționale.