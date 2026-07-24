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SpaceX amână din nou lansarea de test a navei Starship din cauza vremii nefavorabile

SpaceX a amânat din nou cea de-a 13-a lansare de test a navei spațiale Starship, de această dată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
SpaceX amână din nou lansarea de test a navei Starship din cauza vremii nefavorabile
sursă foto: SpaceX
Petre Apostol
24 iul. 2026, 05:53, Știri externe
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Compania SpaceX, deținută de Elon Musk, a anunțat pe platforma X că noua fereastră de lansare este programată în cursul zilei de vineri, după ce misiunea a fost reprogramată de mai multe ori.

Lansarea fusese stabilită inițial pentru 16 iulie, însă a fost anulată în ultimul moment. Elon Musk a explicat atunci că sistemul automat a oprit numărătoarea inversă după ce o parte dintre motoare nu au pornit corespunzător. Misiunea fusese reprogramată pentru joi, 23 iulie. Acum a fost amânată din nou.

Testul anterior s-a încheiat cu explozia navei

Ultimul zbor de test a avut loc în luna mai, când SpaceX a lansat Starship S39, primul prototip al celei de-a treia generații (V3) a navei. Deși zborul a decurs conform planului în mare parte, vehiculul a explodat după amerizarea în ocean.

Compania a transmis ulterior că a actualizat software-ul navei și a remediat problemele identificate în timpul celui de-al 12-lea test.

Proiectul Starship

Starship este cel mai ambițios proiect al SpaceX și este conceput ca un sistem complet reutilizabil pentru transport spațial. Potrivit companiei, acesta va putea fi folosit pentru misiuni cu echipaj pe orbită joasă, lansarea de sateliți, precum și pentru viitoare zboruri către Lună, Marte și alte destinații din Sistemul Solar.

Atât treapta de propulsie Super Heavy, cât și nava Starship sunt proiectate să revină pe Pământ prin aterizare verticală, pentru a putea fi reutilizate în misiuni ulterioare.

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