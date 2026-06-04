Compania lui Elon Musk intră în liga giganților. SpaceX este evaluată la 1.770 de miliarde de dolari înaintea listării la bursă

SpaceX intenționează să vândă aproximativ 555,6 milioane de acțiuni la un preț de 135 de dolari fiecare, ceea ce ar permite companiei să atragă până la 75 de miliarde de dolari de la investitori. Operațiunea ar depăși precedentul record stabilit de gigantul petrolier saudit Saudi Aramco, care a atras aproximativ 26 de miliarde de dolari la listarea sa din 2019, potrivit Euronews.

Evaluarea de 1.770 de miliarde de dolari ar transforma SpaceX într-una dintre cele mai valoroase companii listate din lume, depășită doar de câțiva giganți tehnologici.

Elon Musk își păstrează controlul

Documentele depuse pentru listare arată că Elon Musk va continua să controleze compania și după debutul bursier. Prin acțiunile speciale cu drepturi de vot multiple, miliardarul ar urma să dețină aproximativ 82,4% din puterea de vot a companiei. Listarea ar adăuga peste 220 de miliarde de dolari la valoarea participației sale în SpaceX, ceea ce ar putea împinge averea sa teoretică peste pragul simbolic de un trilion de dolari.

Pierderi de miliarde, dar planuri uriașe

În ciuda evaluării impresionante, SpaceX continuă să înregistreze pierderi. Compania a raportat anul trecut o pierdere operațională de aproximativ 2,6 miliarde de dolari, la venituri de 18,7 miliarde de dolari. Și primele luni din 2026 au rămas pe minus. Investitorii par însă să privească dincolo de rezultatele actuale, atrași de planurile ambițioase ale companiei.

Printre obiectivele prezentate în prospectul de listare se numără extinderea rețelei de sateliți Starlink, dezvoltarea unor noi generații de rachete și finanțarea viitoarelor misiuni către Lună și Marte.

Visul lui Musk: un milion de oameni pe Marte

Documentele depuse la autoritățile de reglementare reiau și obiectivul pe termen lung al lui Elon Musk de a construi o colonie umană permanentă pe Marte. Fondatorul SpaceX susține că omenirea trebuie să devină o specie multiplanetară pentru a reduce riscurile existențiale care ar putea amenința civilizația pe Pământ. Compania vorbește despre o colonie care ar putea găzdui în viitor peste un milion de locuitori.

Un element nou al strategiei SpaceX este accentul pus pe inteligența artificială. Compania estimează că piața globală a AI ar putea ajunge la 26.500 de miliarde de dolari și intenționează să investească masiv în infrastructură dedicată acestui sector. Printre proiectele analizate se numără inclusiv centre de date amplasate în spațiu, o idee care deocamdată rămâne la nivel experimental. În paralel, SpaceX și-a consolidat colaborările din domeniul AI și încearcă să își construiască o poziție într-o piață dominată în prezent de companii precum OpenAI, Anthropic și Google.

Un test pentru piața IPO-urilor

Analiștii consideră că listarea SpaceX va reprezenta primul mare test al apetitului investitorilor pentru oferte publice după câțiva ani marcați de activitate redusă pe piața IPO-urilor. Succesul operațiunii ar putea deschide drumul și pentru alte nume importante din tehnologie și inteligență artificială. Printre companiile care pregătesc la rândul lor listări se numără Anthropic, în timp ce o ofertă publică a OpenAI este considerată tot mai probabilă de către investitori. Acțiunile SpaceX ar urma să fie tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul „SPCX”, iar debutul bursier ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.