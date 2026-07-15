Elon Musk susține că Marine Le Pen „este ultima speranță a Franței” în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027

Miliardarul Elon Musk a scris miercuri, pe X, că Marine Le Pen, lidera extremei drepte din Franța, este „ultima speranță” a țării în perspectiva alegerilor prezidențiale, programate în 2027.

„Ea este ultima speranță a Franței”, a scris Musk pe X, într-o postare care făcea referire la rezultatele favorabile din sondaje ale lui Marine Le Pen.

She is France’s last hope https://t.co/alN4E0hXbl — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2026

Totuși, comentariul lui Musk nu echivalează cu o susținere oficială pentru Marine Le Pen în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța.

După întâlnirea cu președintele Emmanuel Macron din 2022, Musk a declarat că s-a simțit „onorat” să discute cu acesta și a susținut decizia nepopulară luată de Macron în 2023 de a crește vârsta minimă de pensionare în Franța, pe care Le Pen promite să o anuleze, notează POLITICO.

Elon Musk oferă sprijin grupurilor și candidaților de dreapta și de extremă dreaptă

Nu este pentru prima dată când Elon Musk își exprimă opiniile în legătură cu politica din diferite țări europene, oferind sprijin grupurilor și candidaților de dreapta și de extremă dreaptă.

Exemplul cel mai recent este cel în care el a afirmat că partidul „Restore Britain” al lui Rupert Lowe era singurul care putea „salva Marea Britanie” și a distribuit de mai multe ori postări ale activistului britanic de extremă dreaptă Tommy Robinson.

De asemenea, anul trecut, înainte de alegerile federale din Germania, el și-a exprimat sprijinul pentru partidul de extremă dreapta AfD, spunând că formațiunea ar putea „salva Germania”.

„Oamenii chiar trebuie să susţină AfD, altfel lucrurile vor deveni foarte, foarte rele în Germania”, a spus el înaintea alegerilor parlamentare germane din 23 februarie.

Marine Le Pen va candida la prezidențialele din Franța în 2027

În ciuda condamnării sale recente, Marine Le Pen a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale, care vor avea loc anul viitor.

Ea a fost condamnată la trei ani de închisoare, inclusiv un an de executat sub monitorizare electronică, în timpul procesului de apel al asistenților parlamentari ai europarlamentarilor Frontului Național.

Lui Marine Le Pen i s-a aplicat o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 45 de luni, dintre care 30 de luni au fost suspendate.

Instanța a considerat că Marine Le Pen a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025. Prin urmare, ea este eligibilă și poate candida legal la Președinția Franței.