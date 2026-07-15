Elon Musk, acuzat că ar fi încălcat legea după ce a oferit cecuri de câte 1 milion de dolari alegătorilor

Comisia Electorală din Wisconsin, formată din trei membri democrați și trei republicani, a votat cu 5 la 1 trimiterea a două plângeri către biroul procurorului districtual din Brown County. Acesta are la dispoziție 40 de zile pentru a decide dacă va formula acuzații penale, mai scrie CNN.

Potrivit deciziei comisiei, există „motive probabile” pentru a considera că Elon Musk a încălcat legea statului privind mituirea alegătorilor, după ce a anunțat pe rețelele sociale că va acorda cecuri de câte un milion de dolari unor persoane care au votat la scrutinul pentru Curtea Supremă din Wisconsin.

Campanie de peste 20 de milioane de dolari pentru candidatul republican

Fondatorul SpaceX și directorul general al Tesla s-a implicat masiv în alegerile din Wisconsin. Acestea sunt considerate extrem de importante pentru echilibrul politic din stat. Musk și organizațiile pe care le finanțează au cheltuit cel puțin 20 de milioane de dolari în sprijinul candidatului republican Brad Schimel. În ciuda investiției uriașe, Schimel a fost învins clar de candidata susținută de democrați, Susan Crawford. Ea a câștigat cu un avans de aproximativ 10 puncte procentuale. Victoria a consolidat majoritatea liberală în Curtea Supremă a statului. Alegerile au devenit, astfel, cele mai costisitoare din istoria justiției americane, cu cheltuieli totale estimate la peste 100 de milioane de dolari.

Cecuri de un milion de dolari și plăți pentru semnarea unei petiții

Ancheta vizează inclusiv evenimentul organizat de Musk la Green Bay, cu doar câteva zile înainte de vot, unde doi alegători au primit personal cecuri de câte un milion de dolari. În total, trei persoane au beneficiat de aceste premii. În paralel, organizația politică America PAC, susținută de Musk, oferea câte 100 de dolari alegătorilor care semnau o petiție împotriva așa-numiților „judecători activiști” sau convingeau alte persoane să facă același lucru. Autoritățile electorale apreciază că oferirea unor astfel de recompense financiare ar fi putut reprezenta un stimulent direct pentru participarea la vot, aspect interzis de legislația statului Wisconsin.

Musk susține că și-a exercitat dreptul la liberă exprimare

Reprezentanții lui Elon Musk nu au comentat deocamdată noua decizie a Comisiei Electorale. În procesele deschise anterior pe aceeași temă, avocații miliardarului au susținut că acțiunile sale sunt protejate de dreptul constituțional la libertatea de exprimare și că scopul campaniei a fost promovarea opoziției față de „judecătorii activiști”, nu influențarea votului în favoarea unui anumit candidat.

Un caz similar

Demersul amintește de o inițiativă similară lansată de America PAC înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, când organizația promitea câte un milion de dolari pe zi alegătorilor din mai multe state-cheie care semnau o petiție privind susținerea Primului și celui de-al Doilea Amendament al Constituției SUA. La acel moment, un judecător din Pennsylvania a decis că procurorii nu au demonstrat că mecanismul reprezenta o loterie ilegală. Între timp, în Wisconsin este în desfășurare și un proces civil intentat de organizația Wisconsin Democracy Campaign, care solicită instanței să îi interzică lui Elon Musk să mai ofere astfel de plăți alegătorilor în viitor.