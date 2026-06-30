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Declarația de avere de 33 de pagini a președintelui Nicușor Dan: fără casă dar cu 387 de donatori. Cât câștigă șeful statului

Președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere pe 30 iunie 2026. Documentul de 33 de pagini arată averea și o parte din creditorii președintelui din campania prezidențială din 2025.
Declarația de avere de 33 de pagini a președintelui Nicușor Dan: fără casă dar cu 387 de donatori. Cât câștigă șeful statului
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Sorina Matei
30 iun. 2026, 19:16, Politic
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În declarația de avere din iunie 2026, Nicușor Dan – președinte al României – arată că nu deține în proprietate o casă, dar are în posesie următoarele:

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  • un teren intravilan de 7.460 m² în localitatea Predeal (județul Brașov), achiziționat în anul 2007.
  • o mașină Citroen fabricată în 1986
  • cont la BCR, deschis în 2007 – 37.121 ron
  • un cont la Banca Transilvaniei, deschis în 2025 – 1.248.092 ron 
  • un cont la Banca Transilvaniei, deschis în 2025, în euro – 167 euro
  • un cont la Salt Bank – 0 ron

Nicușor Dan declară că l-a împrumutat pe Gabriel Istrate cu suma de 20.000 de euro și arată că are 3 credite contractate în 2007, 2012 și 2022.

  • Un credit de 100.000 de euro trebuie să-l returneze Garanti Bank până în 2032.
  • Un credit contractat de la Gențiana Dănilă – de 27.000 de euro – trebuie să-l returneze până în 2028
  • Un credit contractat de la Claudia Dan – de 25.000 de euro – trebuie să-l returneze până în 2028

Declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cuprinde însă și 29 de pagini cu donatorii săi din campania electorală din 2025.

Documentul cuprinde 387 de donații, multe ecranate, de la persoane fizice, printre cele mai mari regăsindu-se cele ale oamenilor de afaceri Florin Talpeș (810.000 ron), Dan Ostahie (810.000 ron), Aurel Iancu (500.000 ron) și Ana Maria Mihai (250.000 ron).

Declarație de avere Nicușor Dan – iunie 2026

206 peroane din declarația de avere a președintelui, care i-au susținut financiar campania electorală prezidențială, au cerut să aibă identitate confidențială.

La finalul declarației de avere, Nicușor Dan menționează că Autoritatea Electorală Permanentă i-a rambursat cheltuielile electorale efectuate în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din anul 2025 în valoare de 59.951.125,97 RON.

Declarație de avere Nicușor Dan – iunie 2026

În ceea ce privește câștigurile efective, președintele Dan menționează 127.146 ron de la Primăria Generală (25.400 de euro) și indemnizația de președinte de 93.567 de ron (18.700 euro).

Declarație de avere Nicușor Dan – iunie 2026

În ceea ce privește soția – șeful statului nu menționează nimic, având în vedere că Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, nu are deocamdată acest statut legal.

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