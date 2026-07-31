Greșeala financiară care îi poate costa pe oameni sute de mii de euro. Ce fac diferit cei foarte bogați

Specialistul, cu peste 30 de ani de experiență în administrarea averilor, susține că cele mai costisitoare greșeli apar tocmai atunci când oamenii au cea mai mare încredere în propriul instinct, mai scrie Fox News.

Deciziile care pot schimba radical situația financiară

Achiziția unei case de vacanță, vânzarea unei afaceri, exercitarea opțiunilor pe acțiuni, administrarea unei moșteniri, pensionarea anticipată sau alegerea momentului în care începi să încasezi pensia sunt doar câteva dintre deciziile care pot avea consecințe financiare uriașe. Potrivit lui Jenkin, o singură alegere neinspirată poate însemna pierderi de sute de mii sau chiar milioane de dolari. Cu toate acestea, mulți oameni petrec mai mult timp citind recenzii înainte de a cumpăra un televizor decât analizând o decizie care le poate afecta economiile de o viață.

„Consiliul financiar” pe care îl folosesc cei bogați

Expertul recomandă ca fiecare persoană să își creeze un fel de „consiliu financiar”. Acesta este un grup de oameni care pot oferi perspective diferite înainte de o decizie importantă. Consiliul ar trebui să includă o persoană care pune întrebări incomode și contestă deciziile și un om fără niciun interes financiar în alegerea făcută. De asemenea mai este nevoie și de cineva cu experiență în perioade de criză și volatilitate economică, plus un specialist care poate explica aspectele tehnice legate de taxe, investiții, asigurări sau succesiuni.

Emoțiile sunt unul dintre cei mai mari dușmani ai banilor

Potrivit specialistului, studiile din domeniul finanțelor comportamentale arată că emoțiile influențează puternic deciziile financiare. Frica îi determină pe investitori să vândă când piețele sunt la minime iar lăcomia îi face să cumpere active după ce acestea s-au scumpit puternic. Însă și orgoliul îi mai împiedică să recunoască o greșeală înainte ca pierderile să devină tot mai mari.

De aceea, spune Jenkin, independența financiară nu înseamnă să iei toate deciziile singur, ci să ai lângă tine oameni care îți pot oferi o perspectivă obiectivă și pot semnala riscurile pe care poate nu le vezi. Înaintea unei decizii financiare importante, expertul recomandă să răspunzi la patru întrebări simple: cine îți poate contrazice argumentele, cine nu are nimic de câștigat din decizia ta, cine are experiența care îți lipsește și dacă emoțiile nu au ajuns să cântărească mai mult decât logica.