Eurostat: România are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, în ciuda majorării de la 1 iulie

Datele prezentate de Eurostat, arată că salariul minim în România în luna iulie a fost de 825 de euro.

Cele mai mici salarii minime se înregistrează în Bulgaria- 620 de euro și Letonia- 780 de euro.

La polul opus, Eurostat arată că cele mai mari salarii minime din țările UE depășesc 2.000 de euro.

Topul este condus de Luxemburg, cu 2 771 de euro, Irlanda, cu 2 391 euro și Germania, cu 2 343 euro.

Eurostat arată că în cinci dintre cele 27 de țări ale UE salariul minim nu este reglementat. Este vorba de Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia.

Eurostat: Rată de creștere mare

Cu toate acestea, datele Eurostat arată că România a avut una dintre cele mai ridicate rate medii anuale de creștere a salariului minim în perioada iulie 2016 – iulie 2026, de 11,6%, fiind depășită doar de Lituania (11,7%).

Cele mai scăzute rate medii anuale de creștere dintre țările UE au fost înregistrate în Franța (2,4 %), Malta (3,2 %) și Luxemburg (3,7 %).

Salariul minim în România a crescut la 1 iulie

În România, salariul de bază minim brut lunar pe țară garantat în plată a crescut de la 1 iulie la 4.325 lei lunar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

Anterior, nivelul salariului minim a fost de 4.050 lei, creșterea fiind de 6,8%.