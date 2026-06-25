Salariul minim crește cu 125 de lei pe net săptămâna viitoare. Iulian Lolea, economist șef Concordia: „Evoluția viitoare a acestuia trebuie planificată cu grijă”

Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

În prezent, nivelul acestuia este de 4.050 lei, creșterea fiind de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută, Potrivit datelor comunicate la momentul adoptării de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Tot din 1 iulie scade suma neimpozabilă din salariul minim brut. Potrivit OUG nr. 89/2025 suma neimpozabilă din salariul minim brut este de 300 de lei până la 1 iulie 2026, urmând să scadă la 200 de lei

Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 de lei), majorarea pe net fiind de 125 de lei, oficialii Casei Naționale de Pensii Publice.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, în România, beneficiază de salariul de bază minim brut garantat în plată 831.382 de salariați.

Conform sursei citate, de majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia 1.759.027 salariați.

Poziția patronatelor

Contactat de reporterul Mediafax, Iulian Lolea, economist șef, Confederația Patronală Concordia, a punctat poziția patronatelor privind impactul concret al deciziei.

„În ultimii cinci ani, creșterea costului cu forța de muncă în România a reprezentat o problemă reală, care s-a adăugat situației economice dificile și creșterii altor costuri de funcționare pentru firme. Salariul minim a crescut cu mai mult de 85%, iar evoluția viitoare a acestuia trebuie planificată cu grijă și trebuie să aibă în considerare strict capacitatea de plată a firmelor”, a explicat Iulian Lolea.

„Creșterea planificată pentru 1 iulie a fost anunțată încă de la finalul anului trecut, iar o bună parte dintre firme au incorporat în bugetele pentru acest an modificările preconizate, fiind pregătite pentru acest moment. Cu toate acestea, este foarte important ca în anii următori să se țină cont cu rigurozitate de capacitatea de plată a firmelor din România, de situația precară privind competitivitatea acestora și abordările populiste să nu mai afecteze subiectul salariului minim”, a subliniat oficialul Concordia.

Ce implică această creștere

Odată cu această majorare, crește și valoarea contribuției minime către sistemul public de pensii. Mai exact, conform art. 33 din Legea nr. 360/2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este 4.050 lei din 1 ianuarie, arată potrivit CNPP. Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Astfel, din 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noului salariu minim brut de 4.325 de lei, contribuția minimă lunară va crește la 1.081,25 lei, de la 1.012,5 lei lunar, iar cei care vor să își cumpere vechime trebuie să plătească 12.975 de lei pentru un a, de la 12.150 de lei

Cresc și cheltuielile statului, din moment ce, potrivit prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensiei de invaliditate gradul I reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, de la raportat la nivelul actual, de 2.025 de lei lunar – jumătate din 4.050 de lei, din 1 iulie 2026 indemnizația de însoțitor va fi de 2.163 lei.

Mai cresc și drepturile stabilite prin Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionari, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, cu modificările ulterioare, indemnizația lunară reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

Prin urmare, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006 (uniunile de creație) nu poate depăși suma de 8.100 lei în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2026, respectiv suma de 8.650 lei începând cu data de 1 iulie 2026, arată oficialii CNPP.

Nu se schimbă in anul 2026 valoarea punctului de referință, care se menține la nivelul de 81 de lei.

Indemnizația socială pentru pensionari, așa-numita pensie minimă socială, rămâne de 1.281 de lei în 2026.