Guvernul discută cu distribuitorii de carburanți. Au fost semnalate întârzieri în transportul de la Oil Terminal

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, și reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți.

Tema întâlnirii a fost aprovizionarea constantă cu combustibil a pieței interne.

A fost analizată situația în dinamică și posibile soluții de intervenție pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești, a transmis Guvernul într-un comunicat.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești”, se arată în comunicat.

Cu toate acestea, au fost reclamate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară.

Guvernul precizează însă că există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național.

Stare de criză

Întâlnirea a avut loc după ce Parlamentul a votat în această săptămână proiectul inițiat de PSD privind instituirea stării de criză pe piața carburanților.

Potrivit inițiatorilor, măsurile prevăzute în proiect urmăresc reducerea prețului motorinei și limitarea creșterilor excesive ale prețurilor.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, și anume declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea daosului comercial și supraimpozitarea profiturilor excepțional în materie de carburanți. Acest lucru a trebuit să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privați, dar și pentru companiile din țara noastră”, afirma Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei.

Acesta a precizat că proiectul a fost inițiat de PSD în urmă cu o săptămână, a fost adoptat luni de Senat și a primit miercuri votul Parlamentului, cu susținerea mai multor grupuri parlamentare.