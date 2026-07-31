Ce se întâmplă cu energia produsă de panourile fotovoltaice pe care nu o consumi imediat (P)

Acest surplus nu se pierde. În funcție de tipul sistemului, el are mai multe destinații posibile: poate fi injectat în rețeaua electrică sau stocat în baterii pentru consum ulterior.

Ce se întâmplă cu energia injectată în rețea

Surplusul de energie este trimis automat în rețeaua publică de electricitate. Contorul inteligent înregistrează exact câtă energie ai livrat în rețea. Această energie este apoi „recunoscută” de furnizorul tău și îți reduce factura la electricitate.

În România, funcționează un sistem de compensare cantitativă și financiară, la 24 de luni. Asta înseamnă că energia injectată poate fi folosită ulterior pentru a-ți acoperi consumul sau, dacă nu este consumată în intervalul stabilit de legislația în vigoare, poate fi plătită la un preț contractual.

Stocarea în baterii – energia ta, când ai nevoie

O altă opțiune pentru energia pe care nu o consumi imediat este stocarea în baterii. Aceste baterii îți permit să păstrezi energia produsă în timpul zilei pentru a o folosi seara sau noaptea, când panourile nu mai produc electricitate.

Avantajul principal este că optimizezi costurile și reduci factura la energia electrică, prin creșterea autoconsumului din energia produsă. Totodată, reduci dependența de rețea și beneficiezi de energie neîntreruptă în cazul unei pene de rețea. Pentru multe persoane care folosesc panouri fotovoltaice, bateriile de stocare reprezintă o soluție tot mai atractivă pe termen lung.

Energia neconsumată nu se pierde

Un aspect important este că energia nu „dispare” niciodată. Ea fie este consumată instant în locuința ta, fie este stocată, fie este injectată în rețea. Alegerea unui sistem de stocare poate influența semnificativ cât economisești de fapt.

Atunci când injectezi energie în rețea, aceasta este înregistrată și transformată într-un beneficiu pentru tine. În multe cazuri, energia injectată se scade din consumul tău ulterior, ceea ce îți reduce factura lunară sau anuală. Dacă produci mai mult decât consumi pe parcursul unui an, surplusul poate să fie reportat și utilizat atunci când injectezi mai puțin decât consumi.

Oferta de energie electrică și impactul asupra prosumatorilor

Atunci când devii prosumator, alegerea ofertei de energie electrică devine foarte importantă. Furnizorii de electricitate au pachete diferite pentru clienții care produc energie.

Unele oferte includ prețuri fixe pentru energia injectată în rețea, însă există și oferte cu tarife dinamice, în care prețul energiei variază în funcție de orele din zi, ceea ce te poate ajuta dacă îți optimizezi consumul în funcție de producția panourilor.

În concluzie, cea mai bună opțiune este ca energia produsă de panourile fotovoltaice să o stochezi și să o folosești atunci când sistemul nu produce energie. Desigur, surplusul de energie este injectat în rețea și va putea fi utilizat atunci când producția sistemului este mai mică decât consumul locuinței, prin compensare – astfel factura la energie va fi mai mică.