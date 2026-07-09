Panourile solare fac mai mult decât să reducă factura la energie. Beneficiile mai puțin cunoscute care îți pot răci locuința și crește valoarea casei

Energia solară continuă să câștige teren în Europa. Datele Eurostat, citate de Euronews, arată că, în primul trimestru din 2026, energia produsă de panourile fotovoltaice a reprezentat peste 17% din mixul de electricitate al Uniunii Europene, iar specialiștii estimează că această pondere va continua să crească pe parcursul verii. Pe lângă reducerea dependenței de combustibilii fosili și a costurilor cu energia, instalarea panourilor pe acoperiș poate aduce beneficii pe care mulți proprietari nu le iau în calcul.

Pot reduce temperatura din locuință în zilele caniculare

Panourile fotovoltaice funcționează și ca un strat suplimentar de protecție pentru acoperiș. Acestea absorb o parte din radiația solară și creează un spațiu de aer între acoperiș și panouri, limitând cantitatea de căldură care pătrunde în interiorul casei. Un studiu publicat în 2024 în revista Nature Cities, realizat de cercetători de la University College London și Universitatea Exeter, a analizat impactul pe care l-ar fi avut instalarea pe scară largă a panourilor solare în Londra în timpul verii extrem de călduroase din 2018.

Rezultatele au arătat că temperatura medie a orașului ar fi fost cu aproximativ 0,3°C mai scăzută, iar acest efect ar fi putut preveni aproape 100 de decese asociate caniculei, echivalentul a aproximativ 12% dintre victimele provocate de temperaturile extreme. Un alt studiu, realizat de University of California San Diego, a constatat că în timpul zilei plafonul unei clădiri acoperite cu panouri fotovoltaice era, în medie, cu aproape 2,8°C mai rece decât cel al unei clădiri fără panouri.

Facturi mai mici inclusiv atunci când folosești aerul condiționat

Reducerea temperaturii din locuință înseamnă și un consum mai mic de energie pentru răcire. Potrivit unei analize realizate de think tank-ul energetic Ember, în timpul valurilor de căldură din luna iunie, un sistem fotovoltaic instalat pe o locuință obișnuită din Marea Britanie produce suficientă energie pentru a alimenta un aparat de aer condiționat timp de aproximativ cinci ore pe zi. Experții spun că această combinație poate reduce atât costurile gospodăriilor, cât și emisiile generate de răcirea locuințelor, într-un context în care utilizarea aparatelor de aer condiționat este în continuă creștere la nivel mondial.

Un efect surprinzător asupra stării psihice

Beneficiile nu sunt doar financiare. Psihologul specializat în schimbări climatice Linda Aspey afirmă că investițiile în soluții de energie regenerabilă îi ajută pe unii oameni să diminueze sentimentul de neputință provocat de criza climatică. Potrivit acesteia, producerea propriei energii oferă un sentiment de control și independență, iar implicarea în comunități interesate de energia verde poate reduce izolarea socială și poate crește reziliența psihologică.

Specialiștii subliniază însă că panourile solare nu reprezintă un tratament pentru anxietate, ci doar un posibil factor care îi poate ajuta pe unii oameni să gestioneze mai bine stresul legat de schimbările climatice.

Panourile solare pot crește valoarea unei locuințe

Deși investiția inițială este una importantă și poate fi recuperată în aproximativ un deceniu prin economiile realizate la factura de energie, instalarea panourilor poate aduce un avantaj și în cazul vânzării proprietății. Un raport al organizației Solar Energy UK, bazat pe analiza a peste cinci milioane de tranzacții imobiliare, estimează că o locuință dotată cu panouri fotovoltaice își poate crește valoarea cu până la 2%. Alte analize din domeniul imobiliar indică majorări chiar mai mari, de până la 14%, însă specialiștii avertizează că impactul diferă în funcție de piață, zona geografică și caracteristicile fiecărei proprietăți.

Tot mai importante în contextul verilor extreme

Valurile de căldură din Europa devin tot mai frecvente, iar autorii studiilor consideră că panourile fotovoltaice pot juca un rol dublu: produc energie curată și contribuie la limitarea supraîncălzirii locuințelor. În plus, extinderea utilizării energiei solare este văzută ca una dintre soluțiile-cheie pentru reducerea dependenței Europei de combustibilii fosili și pentru adaptarea orașelor la efectele schimbărilor climatice.