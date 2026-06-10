Premieră în SUA: energia solară a depășit cărbunele, în ciuda sprijinului acordat de Trump industriei miniere

Datele publicate de organizația Ember, citată de Euronews, arată că panourile solare au furnizat 12,8% din electricitatea țării, depășind cărbunele, care a coborât la 12,2%, una dintre cele mai reduse ponderi înregistrate vreodată. Rezultatul vine într-un moment în care administrația președintelui Donald Trump încearcă să revigoreze industria cărbunelui și să reducă sprijinul federal pentru proiectele de energie regenerabilă.

Energia solară câștigă teren în mixul energetic american

Potrivit analiștilor Ember, ascensiunea energiei solare este rezultatul unei tendințe care se manifestă de mai mulți ani. În paralel, cărbunele și-a pierdut treptat statutul de sursă dominantă de electricitate în Statele Unite. În luna mai, energia solară a devenit a treia cea mai importantă sursă de electricitate din SUA, după gazele naturale și energia nucleară. Producția pe bază de cărbune atinsese deja un minim istoric în aprilie, iar revenirea modestă din luna următoare nu a fost suficientă pentru a depăși creșterea generată de noile capacități solare.

Experții estimează că în următorii ani vor exista tot mai multe luni în care energia solară va depăși cărbunele, iar pe termen mai lung acest lucru s-ar putea reflecta și în statisticile anuale.

Cererea de electricitate crește pe fondul boomului AI

După aproape două decenii de consum relativ stabil, cererea de energie electrică din Statele Unite este din nou în creștere. Expansiunea centrelor de date pentru inteligența artificială, dezvoltarea industriei interne și electrificarea transportului și încălzirii contribuie la această tendință. Din aceste motive, energia solară și sistemele de stocare în baterii au reprezentat 91% din noile capacități de producție instalate în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor Solar Energy Industries Association (SEIA) și Wood Mackenzie. Specialiștii din industrie susțin că investitorii continuă să favorizeze energia solară datorită costurilor în scădere și rentabilității ridicate, indiferent de schimbările politice de la Washington.

Trump susține cărbunele, dar piața merge în altă direcție

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un program de aproape 700 de milioane de dolari destinat susținerii centralelor pe cărbune și exporturilor din sectorul minier. Președintele american a afirmat că „nu există nimic comparabil cu cărbunele atunci când vine vorba despre energie”. În paralel însă, administrația sa a blocat sau încetinit mai multe proiecte de energie solară și eoliană și a anulat finanțări federale destinate programelor de energie curată.

Analiștii din sectorul energetic consideră totuși că tendința pieței rămâne clară. Costurile tot mai mici ale energiei solare și nevoia de noi capacități de producție favorizează dezvoltarea surselor regenerabile, în timp ce cărbunele continuă să piardă teren.

Statele republicane conduc expansiunea energiei solare

Un element surprinzător al raportului este că 74% din noile capacități solare instalate în primul trimestru din 2026 au fost construite în state câștigate de Donald Trump la alegerile din 2024. Texas, Florida, Ohio, Indiana, Michigan, Arizona și Mississippi se află printre liderii dezvoltării energiei solare. La nivel național, SUA au depășit pragul de șase milioane de instalații solare, incluzând atât marile parcuri fotovoltaice, cât și sistemele rezidențiale. Specialiștii subliniază că dezvoltarea energiei regenerabile nu mai este un fenomen limitat la statele de pe coastele Atlanticului și Pacificului, ci o transformare care se extinde în întreaga țară.