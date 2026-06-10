Prima pagină » Știri externe » Premieră în SUA: energia solară a depășit cărbunele, în ciuda sprijinului acordat de Trump industriei miniere

Premieră în SUA: energia solară a depășit cărbunele, în ciuda sprijinului acordat de Trump industriei miniere

Energia solară a produs în luna mai mai multă electricitate decât cărbunele în Statele Unite, un moment considerat istoric pentru tranziția energetică americană, arată Euronews.
Premieră în SUA: energia solară a depășit cărbunele, în ciuda sprijinului acordat de Trump industriei miniere
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Vichi Stephanovici
10 iun. 2026, 13:27, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Datele publicate de organizația Ember, citată de Euronews, arată că panourile solare au furnizat 12,8% din electricitatea țării, depășind cărbunele, care a coborât la 12,2%, una dintre cele mai reduse ponderi înregistrate vreodată. Rezultatul vine într-un moment în care administrația președintelui Donald Trump încearcă să revigoreze industria cărbunelui și să reducă sprijinul federal pentru proiectele de energie regenerabilă.

Energia solară câștigă teren în mixul energetic american

Potrivit analiștilor Ember, ascensiunea energiei solare este rezultatul unei tendințe care se manifestă de mai mulți ani. În paralel, cărbunele și-a pierdut treptat statutul de sursă dominantă de electricitate în Statele Unite. În luna mai, energia solară a devenit a treia cea mai importantă sursă de electricitate din SUA, după gazele naturale și energia nucleară. Producția pe bază de cărbune atinsese deja un minim istoric în aprilie, iar revenirea modestă din luna următoare nu a fost suficientă pentru a depăși creșterea generată de noile capacități solare.

SUA, industria cărbunelui. Sursa foto: X

Experții estimează că în următorii ani vor exista tot mai multe luni în care energia solară va depăși cărbunele, iar pe termen mai lung acest lucru s-ar putea reflecta și în statisticile anuale.

Cererea de electricitate crește pe fondul boomului AI

După aproape două decenii de consum relativ stabil, cererea de energie electrică din Statele Unite este din nou în creștere. Expansiunea centrelor de date pentru inteligența artificială, dezvoltarea industriei interne și electrificarea transportului și încălzirii contribuie la această tendință. Din aceste motive, energia solară și sistemele de stocare în baterii au reprezentat 91% din noile capacități de producție instalate în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor Solar Energy Industries Association (SEIA) și Wood Mackenzie. Specialiștii din industrie susțin că investitorii continuă să favorizeze energia solară datorită costurilor în scădere și rentabilității ridicate, indiferent de schimbările politice de la Washington.

Trump susține cărbunele, dar piața merge în altă direcție

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un program de aproape 700 de milioane de dolari destinat susținerii centralelor pe cărbune și exporturilor din sectorul minier. Președintele american a afirmat că „nu există nimic comparabil cu cărbunele atunci când vine vorba despre energie”. În paralel însă, administrația sa a blocat sau încetinit mai multe proiecte de energie solară și eoliană și a anulat finanțări federale destinate programelor de energie curată.

Președintele și directorul general al Peabody Energy, Jim Grech (stânga), îi înmânează un trofeu președintelui american Donald Trump în timpul evenimentului „Campionul cărbunelui” din Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 11 februarie 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

Analiștii din sectorul energetic consideră totuși că tendința pieței rămâne clară. Costurile tot mai mici ale energiei solare și nevoia de noi capacități de producție favorizează dezvoltarea surselor regenerabile, în timp ce cărbunele continuă să piardă teren.

Statele republicane conduc expansiunea energiei solare

Un element surprinzător al raportului este că 74% din noile capacități solare instalate în primul trimestru din 2026 au fost construite în state câștigate de Donald Trump la alegerile din 2024. Texas, Florida, Ohio, Indiana, Michigan, Arizona și Mississippi se află printre liderii dezvoltării energiei solare. La nivel național, SUA au depășit pragul de șase milioane de instalații solare, incluzând atât marile parcuri fotovoltaice, cât și sistemele rezidențiale. Specialiștii subliniază că dezvoltarea energiei regenerabile nu mai este un fenomen limitat la statele de pe coastele Atlanticului și Pacificului, ci o transformare care se extinde în întreaga țară.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
RAAPPS a făcut publice chiriile pe care le încasează de la persoanele juridice. PSD dă 46,40 de euro pe 928 metri pătrați de teren
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia