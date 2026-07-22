SUA și Arabia Saudită semnează un acord privind energia nucleară civilă. Riadul va putea îmbogăți uraniu

Acordul dintre SUA și Arabia Saudită a fost semnat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman.

Documentul, cunoscut drept „Acord 123”, stabilește cadrul juridic al cooperării nucleare civile dintre cele două state, în baza Legii americane privind energia atomică. Acesta este însoțit de un acord bilateral privind garanțiile de securitate nucleară.

Potrivit Departamentului american al Energiei, cele două documente pun bazele unui parteneriat pe termen lung, de ordinul mai multor miliarde de dolari, care urmărește extinderea exporturilor americane de tehnologie nucleară, crearea de locuri de muncă în Statele Unite, consolidarea securității energetice și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Washington și Riad.

„Aceste acorduri reflectă angajamentul comun al celor două țări de a consolida relațiile comerciale dintre SUA și Arabia Saudită, aducând prosperitate acasă și securitate aliaților noștri”, a declarat Chris Wright. El a susținut că documentele respectă „cele mai înalte standarde de siguranță și neproliferare nucleară” și se bazează pe tehnologie nucleară americană.

Departamentul Energiei afirmă că acordul va oferi companiilor americane un acces extins la programul nuclear civil saudit și va consolida poziția competitivă a Statelor Unite pe piața mondială a tehnologiilor nucleare.

Diferențe față de planul administrației Biden

Negocierile privind un acord nuclear civil între Washington și Riad durează de mai mulți ani. În timpul administrației fostului președinte Joe Biden, cooperarea nucleară era parte a unui pachet mai amplu care includea un acord de apărare și normalizarea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Israel.

După atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, acest plan a fost abandonat, iar administrația președintelui Donald Trump a separat dosarul nuclear de condiționarea recunoașterii Israelului de către Riad.

Îmbogățirea uraniului, principalul motiv de controversă

Spre deosebire de varianta discutată în mandatul lui Biden și de acordul încheiat de Statele Unite cu Emiratele Arabe Unite în 2009, actualul document nu include Protocolul Adițional al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care permite efectuarea unor inspecții inopinate și extinse ale instalațiilor nucleare, potrivit Reuters.

De asemenea, acordul permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu și să reproceseze combustibil nuclear uzat, activități care pot reprezenta etape tehnologice către dezvoltarea unei arme nucleare. Emiratele Arabe Unite au renunțat la aceste drepturi în acordul din 2009, considerat ulterior „standardul de aur” în materie de neproliferare nucleară.

Departamentul Energiei susține însă că acordul respectă prevederile Legii energiei atomice privind neproliferarea armelor nucleare și contribuie la menținerea unor standarde ridicate de siguranță și securitate nucleară. Oficialii americani au argumentat, de asemenea, că, în lipsa unui acord cu Washingtonul, Arabia Saudită s-ar putea orienta către China sau Rusia pentru dezvoltarea programului său nuclear civil.

Urmează analiza în Congres

Acordul va fi transmis Congresului SUA, care are la dispoziție 90 de zile de sesiune pentru a formula obiecții. În lipsa unei rezoluții de respingere adoptate cu o majoritate suficientă pentru a depăși un eventual veto prezidențial, documentul va intra în vigoare.

Semnarea acordului are loc într-un context de tensiuni ridicate în Orientul Mijlociu, după escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran și pe fondul eforturilor Washingtonului de a-și consolida relațiile strategice cu aliații din Golf.