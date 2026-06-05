Energia solară a economisit Europei 12,8 miliarde de euro de la începutul războiului cu Iranul

Potrivit unei analize realizate de SolarPower Europe, citată de Euronews, capacitatea solară existentă pe continent a economisit până la 2 iunie aproximativ 12,8 miliarde de euro. Calculul arată că energia produsă de panourile fotovoltaice a redus costurile cu importurile de combustibili fosili cu o medie de 136 de milioane de euro pe zi de la începutul conflictului dintre Iran și alianța SUA-Israel. Datele vin într-un moment în care piețele energetice rămân extrem de volatile.

Războiul a împins în sus prețurile la energie

Conflictul din jurul Iranului a amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu petrol și gaze, în special din cauza importanței strategice a Strâmtorii Ormuz. Petrolul Brent, reperul internațional pentru piața petrolieră, se tranzacționa joi în jurul valorii de 95 de dolari pe baril, cu aproximativ 20 de euro peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului. În paralel, prețul gazelor naturale pe piața europeană a înregistrat creșteri semnificative, cu episoade în care cotațiile au urcat cu aproape 50%.

Energia regenerabilă reduce impactul combustibililor fosili

Experții din sectorul energetic susțin că extinderea producției de energie din surse regenerabile reduce influența gazului și cărbunelui asupra prețului final al electricității. Pe piețele europene, prețul energiei este stabilit de regulă de cea mai scumpă sursă necesară pentru acoperirea consumului, adesea centralele pe gaz. Pe măsură ce producția din surse solare și eoliene crește, necesarul de energie din combustibili fosili scade, iar efectul prețurilor ridicate ale gazului devine mai redus.

În ultimii ani, Spania și-a dublat capacitatea instalată de energie eoliană și solară. Potrivit think tank-ului Ember, această strategie a redus cu aproximativ 75% influența centralelor pe combustibili fosili asupra prețului electricității față de nivelurile din 2019. Țara este considerată unul dintre exemplele cele mai vizibile ale modului în care investițiile în energie verde pot limita impactul crizelor energetice internaționale.

Un moment istoric pentru Europa

Anul 2025 a marcat o premieră pentru Uniunea Europeană. Pentru prima dată, energia produsă din surse eoliene și solare a depășit producția bazată pe combustibili fosili. Datele Ember arată că energia eoliană și solară au generat aproximativ 30% din electricitatea consumată în UE, depășind cu puțin ponderea combustibililor fosili. În privința ponderii energiei regenerabile în consumul de electricitate, Austria s-a situat anul trecut pe primul loc în Europa, cu aproximativ 90% din producție provenind din surse verzi. Pe următoarele poziții s-au aflat Suedia și Danemarca, în timp ce Portugalia, Spania și Croația au depășit de asemenea pragul de 50%. La polul opus s-a aflat Malta, unde energia regenerabilă reprezintă puțin peste 10% din consum.

Reprezentanții industriei solare consideră că actuala criză demonstrează încă o dată avantajele investițiilor în energie regenerabilă. Pe lângă reducerea emisiilor, sursele verzi oferă protecție împotriva șocurilor geopolitice și a fluctuațiilor de preț de pe piețele internaționale ale petrolului și gazelor.