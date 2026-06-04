Comisia Europeană dorește ca gospodăriile să utilizeze mai puțină energie în orele de vârf pentru a reduce facturile și a reduce presiunea asupra rețelei, în pregătirea unei explozii a cererii de energie din centrele de date bazate pe inteligență artificială și a electrificării economiei, anunță Politico.

Executivul UE a anunțat că va propune o nouă lege la sfârșitul acestui an pentru a accelera

implementarea contoarelor inteligente bazate pe inteligență artificială, care oferă consumatorilor „un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în ore mai ieftine și să își reducă facturile”.

Speranța este că acest lucru va determina gospodăriile să își reducă consumul de energie electrică în orele de seară, când cererea este cea mai mare, menținând prețurile mai scăzute și lăsând mai multă energie disponibilă pentru industrie, transport și computerele care consumă multă energie și care îndeplinesc funcții avansate de inteligență artificială.

Planul, parte a Foii de parcurs strategice pentru digitalizare și inteligență artificială în sectorul energetic, a fost lansat miercuri, ca parte a pachetului UE privind suveranitatea tehnologică.

Centrele de date reprezintă deja 2,5% din consumul de energie al UE, a precizat Comisia în foaia de parcurs, iar cererea este așteptată să se dubleze în următorii patru ani. Acest lucru va pune o presiune tot mai mare asupra unei rețele care deja se luptă să satisfacă cerințele tranziției către o energie curată.

Comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a prezentat implementarea contoarelor inteligente ca fiind unul dintre impacturile pozitive ale inteligenței artificiale, afirmând că aceasta va ajuta gospodăriile să economisească bani la facturile de energie. El a spus că acest lucru nu face parte din răspunsul propus de Comisie la cererea tot mai mare din partea centrelor de date.

Însă o utilizare mai inteligentă și dinamică a energiei electrice este esențială pentru a valorifica la maximum rețelele existente într-un moment în care cererea de energie electrică – provenită de la lucruri precum centrele de date, vehiculele electrice, pompele de căldură, electrolizoarele de hidrogen și topitoriile electrice – riscă să depășească cu mult aprovizionarea fiabilă din surse curate, cum ar fi energiile regenerabile și energia nucleară.

Contoarele inteligente pot „contribui la îmbunătățirea utilizării infrastructurii rețelei electrice existente, inclusiv prin reducerea restricțiilor privind energia regenerabilă și facilitarea

electrificării”, se arată în foaia de parcurs a Comisiei. Foaia de parcurs conținea șapte „acțiuni emblematice”, dintre care legislația privind contoarele inteligente era una.