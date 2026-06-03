Georgios Stassis, vicepreședinte Eurelectric și CEO PPC: „Cu cât introducem mai multe surse regenerabile în sistemul nostru, cu atât prețurile se vor relaxa mai mult în anii următori”

Georgios Stassis, vicepreședinte Eurelectric și CEO al PPC, grupului grec care a cumpărat Enel în toamna anului 2023, a explicat miercuri, în cadrul conferinței de presă din cadrul Power Summit 2026, că dezvoltarea în Europa a centrelor de date pentru inteligența artificială (AI) va duce la o cerere suplimentară ″uriașă″ de energie electrică pe continent, iar aceasta se va resimți în facturile tuturor consumatorilor, în cazul în care nu va exista și o majorare corespunzătoare a producției.

Evenimentul organizat de Euroelectric la Helsinki pe 3 și 4 iunie, la care participă și reporterul Mediafax reunește cei mai importanță actori și voci care modelează viitorul energetic al Europei, inclusiv președintele finlandez Alexander Stubb, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera, comisarul pentru energie Dan Jørgensen și ministrul finlandez al climei și mediului, Sari Multala. Eurelectric reprezintă interesele comune ale industriei europene de energie electrică, având peste 3.500 de companii membre.

„Statele Unite sunt lideri în dezvoltarea centrelor de date. Trebuie să învățăm din asta. State precum Virginia au cunoscut o creștere bruscă a numărului de centre de date, iar facturile la electricitate ale locuitorilor au crescut. Când adaugi brusc o cerere foarte mare fără să schimbi sistemul, acel utilizator mare obține cele mai bune prețuri, iar restul sunt dezavantajați. De aceea trebuie construite noi capacități de producție pentru a răspunde cererii suplimentare. În Europa, va exista o cerere suplimentară uriașă din partea centrelor de date și trebuie să o combinăm cu o capacitate suplimentară pentru a proteja facturile cetățenilor. Asta facem în Grecia cu proiectul nostru Kozani — transformarea fostei văi carbonifere într-o zonă de producție de energie curată, adăugând capacitate suplimentară de producție lângă centrul de date fără a afecta deloc utilizatorii existenți. Arhitectura co-localizată este calea de urmat″, a spus Georgios Stassis, la reuniunea anuală a celei mai importante organizații profesionale a industriei energetice europene.

La întrebarea jurnaliștilor privind prețurile actuale angro mari la energie, Georgios Stasis a enumerat printre cauze războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și dificultățile de la nivelul pieței unice europene în privința interconectărilor.

„În ultimii cinci ani, am trăit două crize energetice ca urmare a fenomenelor geopolitice – războiul ruso-ucrainean și blocarea strâmtorii Hormuz. Lecția este că Europa are o dependență uriașă de combustibilii fosili. Cu cât introducem mai multe surse regenerabile în sistemul nostru, cu atât prețurile se vor relaxa mai mult în anii următori. Desigur, asta nu este suficient. Interconectările sunt, de asemenea, foarte importante — lipsa acestora în Est este o problemă majoră. Există o discuție amplă în Comisia Europeană despre interconectările transfrontaliere necesare în sistemul european pentru a permite electronilor să treacă dintr-o țară în alta. Și flexibilitate — avem nevoie de resurse flexibile pentru a completa intermitența surselor regenerabile. Așadar, cu siguranță avem un drum lung de parcurs, dar nu există altă cale: ori rămânem dependenți de terți, ori ne luăm independența energetică în propriile mâini″, a precizat vicepreședintele Eurelectric.

Georgios Stassis a subliniat că industriile AI și energetică au nevoie reciprocă una de cealaltă.

„Am intrat într-o nouă fază în care electricitatea și inteligența artificială sunt complet inseparabile — era inteligenței electrice. Inteligența artificială și centrele de date vor deveni principalii factori de creștere a cererii pentru electricitate. În același timp, sectorul energetic devine un utilizator major al inteligenței artificiale pentru a rula un sistem mai complex, descentralizat și variabil. Companiile de utilități implementează deja AI pentru prognoză și optimizare a rețelei, mentenanță predictivă, tranzacționare și flexibilitate, precum și operațiuni cu clienții — dar provocările legate de adoptarea completă a acestora rămân. Această transformare ridică o întrebare fundamentală: va putea Europa să găzduiască, să dezvolte și să extindă AI sau va fi un simplu urmăritor și va adopta soluții din alte părți? Răspunsul va depinde de cât de repede putem conecta noi capacități, cât de fiabil putem furniza și cât de curată și competitivă este acea energie”, a declarat oficialul Eurelectric.