Președintele Consiliului Mondial al Energiei, Adnan Amin, prezent la Neptun: România ocupă un loc unic în istoria energetică mondială

Organizarea în România a Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026) este o alegere potrivită, dată fiind istoria țării noastre în domeniul energiei și localizarea sa strategică, consideră Adnan Amin.

„Este potrivit să ne întâlnim în România. Cred că Secretarul de Stat vorbea despre asta. Această țară ocupă un loc unic în povestea energetică mondială, de la unele dintre primele producții comerciale de petrol până la o poziție de lider de lungă durată în hidroenergie, energie nucleară și cooperare regională. Lecția pe care am învățat-o de la România este foarte clară: tranzițiile reușite nu renunță la punctele forte ale trecutului, ci le valorifică pentru a construi viitorul. România înțelege bine acest lucru. Și, pe măsură ce Europa și lumea navighează printr-una dintre cele mai importante perioade din istoria energiei, această experiență este neprețuită”, a declarat președintele Consiliului Mondial al Energiei, la FOREN 2026, la care participă și reporterul Mediafax.

„Sursele regenerabile au furnizat aproape 34% din energia electrică globală”

Liderul Consiliului Mondial al Energiei a făcut o fotografie de moment a provocărilor industriei la nivel mondial, în contextul derulării a două războaie și al țintelor de decarbonizare asumate de Europa și a subliniat nevoia vitală pentru dialog și cooperare.

„Ne întâlnim într-un moment definitoriu. Tranziția energetică nu mai este un vis îndepărtat. În 2025, vom atinge această etapă istorică. Energia curată a satisfăcut pentru prima dată întreaga creștere a cererii globale de energie electrică. Sursele regenerabile au furnizat aproape 34% din energia electrică globală. Investițiile globale în tranziție au ajuns la aproximativ 2,3 trilioane de dolari americani, aproximativ dublu față de investițiile în combustibili fosili. Ca o simplă introducere, acum 15 ani am preluat funcția de primul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, iar la acea vreme investițiile globale erau de aproximativ 100 de miliarde de dolari, iar noi visam la 1 trilion de dolari. Cincisprezece ani mai târziu, astăzi, suntem la 2,3 trilioane de dolari. Vedem o viteză remarcabilă a tranziției”, a explicat președintele WEC.

Potrivit acestuia, lumea a adăugat aproape 700 de gigawați de capacitate regenerabilă într-un singur an, un sistem electric mai mare decât majoritatea economiilor majore.

„Aceste realizări arată un progres tehnologic rapid, reducerea costurilor și implementarea cu o viteză fără precedent. Dar contextul s-a schimbat. Decarbonizarea nu mai este singurul sau principalul motor. Securitatea energetică este din nou în centrul politicilor. Volatilitatea a devenit o preocupare socială și politică definitorie. Competitivitatea industrială este o prioritate strategică, iar rezistența în fața șocurilor energetice recente este acum egală cu eficiența și importanța. Evenimentele recente subliniază acest lucru. Perturbarea fluxurilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz, care transportă în mod normal aproximativ o cincime din consumul global de petrol și o parte semnificativă din GNL, ne-a reamintit că securitatea energetică rămâne fundamentală”, a detaliat Adnan Amin.

„Tranziția și securitatea sunt acum o singură conversație”

Potrivit acestuia, pierderile masive din aprovizionare și creșterile de prețuri sunt șocuri care se reflectă în lanțurile de aprovizionare, în producție, în inflație, în investiții și în creștere, și în special pentru Europa.

„Securitatea astăzi nu înseamnă doar accesul la combustibili. Este vorba de infrastructură rezistentă, aprovizionare diversificată, sisteme energetice flexibile și capacitatea de a absorbi șocurile externe. Tranziția și securitatea sunt acum o singură conversație. În același timp, cererea de energie electrică crește mult mai rapid decât se anticipase. Inteligența artificială, centrele de date, producția avansată, transportul electrificat și infrastructura digitală remodelează consumul. Multe țări se întreabă acum nu doar dacă au suficientă energie, ci și dacă au suficientă infrastructură energetică, capacitate de transport, flexibilitate și reziliență pentru a satisface cererea accelerată”, a subliniat șeful WEC.

Potrivit acestuia, prin urmare, întrebarea nu este doar cum să accelerăm tranziția, ci și cum să oferim sisteme care sunt sigure, accesibile, sustenabile, rezistente și pro-creștere, cel mai important.

„Acest lucru este mai dificil și mai realist, deoarece tranzițiile se formează în cadrul realităților economice, sociale și geopolitice. Niciun loc nu este această complexitate mai vizibilă decât în Europa. Europa Centrală și de Est, în special, se află la intersecția mai multor tranziții interconectate”, a explica Adnan Amin, arătând că această regiune conectează centrele de producție și cerere, leagă Marea Neagră, Balcanii, Europa Centrală și piețele mai largi și este esențială pentru obiectivele Europei de reziliență, diversificare, modernizare și competitivitate.

„Observăm investiții majore în noi producții nucleare și explorarea reactoarelor modulare mici, dezvoltarea resurselor de gaze din Marea Neagră, extinderea la scară largă a surselor regenerabile de energie, consolidarea interconexiunilor și un rol tot mai mare ca furnizor regional de securitate. Aceste evoluții contează pentru România și pentru Europa. Sistemul viitor al Europei va depinde din ce în ce mai mult de o integrare regională mai profundă, tarife modernizate și flexibilitate transfrontalieră”, a arătat șeful WEC în discursul de la Neptun.

„Nicio țară nu poate construi de una singură reziliență sau sisteme integrate”

Potrivit lui Adnan Amin, cel mai recent Raport de Monitorizare a Problemelor Energetice Mondiale al Consiliului Mondial al Energiei constată că rețelele electrice și extinderea rețelelor sunt acum priorități de acțiune de top la nivel mondial.

„Acest lucru este relevant în special pentru Europa Centrală și de Est, unde următoarea fază a tranziției va depinde la fel de mult de rețele și conectivitate, cât și de noua generație. În multe privințe, securitatea energetică a Europei va fi determinată nu doar de ceea ce produc țările, ci și de cât de eficient se conectează. Nicio țară nu poate construi de una singură reziliență sau sisteme integrate. Provocarea constă mai puțin în tehnologie și din ce în ce mai mult în gestionarea compromisurilor, accesibilitate și sustenabilitate, securitate și eficiență, viteză și reziliență, priorități naționale și cooperare internațională. Acestea sunt întrebări pentru lideri, ele necesită ca instituțiile să promoveze dialogul și inteligența colectivă”, a subliniat Adnan Amin în discursul său de pe scena FOREN de la Neptun.

Cu această ocazie, el a întărit rolul Consiliul Mondial al Energiei, care a fost fondat în urmă cu mai bine de un secol, în urma unei perturbări globale.

„Fondatorii noștri au înțeles că provocările energetice sunt prea importante pentru divizare și izolare. Acestea necesită cooperare, iar platforme de încredere cu perspective diverse se pot implica deschis. Acest principiu este și mai relevant astăzi. „Ne confruntăm cu o fragmentare geopolitică sporită, relații politice mai complexe, o concurență economică intensificată și căi energetice divergente, însă nevoia de colaborare nu a fost niciodată mai mare”, a conchis în Adnan Amin.