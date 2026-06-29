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Danemarca schimbă ordinea de acces la rețeaua electrică. Centrele de date, ultimele pe listă

Guvernul danez va introduce un sistem de prioritizare a accesului la rețeaua electrică, iar marile centre de date vor fi plasate pe ultimul loc. Solicitările de racordare depășesc de mai multe ori capacitatea disponibilă a rețelei.
Danemarca schimbă ordinea de acces la rețeaua electrică. Centrele de date, ultimele pe listă
Sursa foto: Marijan Murat/dpa
Maria Miron
29 iun. 2026, 15:54, Știrile zilei
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Guvernul Danemarcei a anunțat luni că va stabili o ordine de prioritate pentru accesul la capacitățile disponibile ale rețelei electrice, aflată sub presiune din cauza cererii tot mai mari. Potrivit noilor reguli, centrele de date, considerate mari consumatoare de energie, vor avea cea mai redusă prioritate la racordare.

„Din punct de vedere istoric, Danemarca dispunea de o rețea electrică suficientă. Astăzi, acest lucru nu mai este valabil”, a transmis Ministerul Climei și Energiei, citat de Le Figaro.

Măsura a fost anunțată după ce operatorul public al rețelei de transport al energiei electrice și gazelor, Energinet, a suspendat în luna martie, pentru trei luni, aprobarea noilor cereri de racordare. Instituția a explicat că solicitările depășesc cu mult capacitatea disponibilă pe termen scurt.

Proiectele aflate în așteptare însumează o putere de aproximativ 60 de gigawați, în timp ce rețeaua este dimensionată pentru un consum maxim de doar 7 gigawați.

Energia, rezervată sectoarelor-cheie

Ministrul Climei, Samira Nawa, a declarat că există un sprijin larg pentru un plan de urgență care să asigure utilizarea capacității disponibile pentru domeniile esențiale.

„Gospodăriile, sistemul de sănătate, apărarea, transporturile, sistemele de termoficare, companiile și energiile regenerabile nu trebuie să fie împinse pe plan secund, în timp ce proiecte foarte mari și puțin flexibile monopolizează capacitatea limitată”, a afirmat aceasta.

Guvernul va prezenta în această toamnă un proiect de lege care împarte cererile de acces la rețea în patru categorii. Prima va include nevoile protejate și funcțiile esențiale pentru societate, iar ultima va cuprinde anumiți mari consumatori de energie, categorie în care vor fi încadrate marile centre de date.

Autoritățile intenționează să aplice noile reguli încă din următoarea rundă de analiză a cererilor de racordare pentru proiecte de mare amploare, programată pentru această toamnă.

Capacitatea rețelei rămâne o problemă

În paralel, guvernul va demara negocieri pentru accelerarea extinderii rețelei electrice și elaborarea unui plan național de infrastructură energetică până în 2035.

Confederația Industriei Daneze a apreciat că planul răspunde unei probleme imediate, însă nu oferă o soluție suficientă pentru deficitul de capacitate pe termen lung.

În 2025, aproximativ 90% din producția de energie electrică a Danemarcei a provenit din surse regenerabile.

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