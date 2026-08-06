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Elon Musk își alimentează supercomputerul AI cu baterii Tesla. Miza uriașă din spatele proiectului

Inteligența artificială nu mai are nevoie doar de procesoare performante, ci și de cantități uriașe de energie electrică. Pentru această provocare, Elon Musk a apelat la o altă companie pe care o controlează: Tesla va furniza baterii industriale pentru alimentarea centrului AI al SpaceX.
Elon Musk își alimentează supercomputerul AI cu baterii Tesla. Miza uriașă din spatele proiectului
Baterii industriale Tesla Megapack/sursa foto: Tesla, Inc.
Maria Miron
06 aug. 2026, 09:29, Știrile zilei
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Supercomputerul AI Colossus al SpaceX, amplasat într-un centru de date din apropierea orașului Memphis, în Tennessee, va fi alimentat cu baterii industriale Tesla Megapack. Potrivit TechBuzz, compania și-a majorat achizițiile acestor sisteme de stocare a energiei în trimestrul al doilea din 2026.

Energia, ingredientul secret al inteligenței artificiale

Antrenarea modelelor de inteligență artificială necesită mii de procesoare grafice (GPU). Deși sunt cunoscute în special pentru redarea imaginilor în jocurile video, acestea sunt folosite astăzi pentru calcule extrem de complexe, fiind esențiale în dezvoltarea modelelor AI.

Mii de astfel de procesoare funcționează simultan, zile sau chiar săptămâni la rând, consumând cantități foarte mari de electricitate. Din acest motiv, marile centre de date pentru inteligență artificială nu pot fi amplasate oriunde, ci în zone care dispun de suficientă capacitate de alimentare cu energie.

În acest context, bateriile industriale au devenit o soluție importantă. Ele pot stoca energie și o pot furniza atunci când consumul crește brusc sau în cazul unor întreruperi ale alimentării cu electricitate.

Cantități uriașe de energie, stocate pentru supercomputerul AI

Colossus este supercomputerul AI al SpaceX, folosit pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor de inteligență artificială. Pentru funcționarea sa continuă, compania utilizează sisteme industriale de stocare a energiei Megapack, produse de Tesla. Fiecare unitate este comparabilă cu o baterie uriașă și poate stoca până la 3,9 megawați-oră de energie, echivalentul consumului zilnic al câtorva sute de locuințe, furnizând o putere de până la 1,9 megawați.

În cazul supercomputerului lui Musk, bateriile au două roluri principale: asigură alimentarea de rezervă în cazul unor pene de curent și reduc presiunea asupra rețelei electrice în perioadele în care consumul ajunge la valori foarte ridicate.

Infrastructura energetică ține pasul cu greu

Creșterea rapidă a industriei inteligenței artificiale transformă energia electrică într-o resursă strategică. Tot mai multe companii din domeniu întâmpină dificultăți în asigurarea alimentării pentru noile centre de date, deoarece extinderea rețelelor electrice durează ani.

Microsoft, Google și Meta s-au confruntat deja cu întârzieri ale unor proiecte din cauza limitărilor infrastructurii energetice. În aceste condiții, sistemele de stocare a energiei sunt văzute ca o soluție pentru continuarea dezvoltării centrelor AI fără a aștepta modernizarea rețelelor electrice.

O piață nouă pentru Tesla

Pe măsură ce modelele AI devin tot mai complexe și necesită o putere de calcul tot mai mare, accesul la energie electrică și capacitatea de a o gestiona eficient ar putea deveni la fel de importante precum procesoarele care execută calculele.

Pentru Tesla, dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială înseamnă extinderea afacerii dincolo de automobilele electrice. Compania produce bateriile Megapack într-o fabrică dedicată din California și le livrează în principal companiilor de utilități și dezvoltatorilor de proiecte de energie regenerabilă.

Creșterea rapidă a numărului de centre de date dedicate inteligenței artificiale ar putea transforma însă acest sector într-o nouă categorie importantă de clienți pentru divizia de stocare a energiei a Tesla.

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