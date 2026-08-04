Țările în curs de dezvoltare au „mai puține motive să se teamă” de inteligența artificială decât statele bogate

Banca Mondială estimează că răspândirea unor instrumente AI mai ieftine ar putea susține creșterea economică în statele cu venituri mici și medii, relatează Financial Times.

„Inteligența artificială are mai multe șanse să-i ajute pe angajați decât să-i lase fără locuri de muncă”, arată raportul publicat marți.

Potrivit Băncii Mondiale, mai puțin de 10% dintre locurile de muncă din economiile în curs de dezvoltare ar putea fi automatizate cu ajutorul AI, față de peste o treime în țările cu venituri ridicate.

„Ca regulă generală, economiile în curs de dezvoltare au în prezent mai mult de câștigat și mai puține motive să se teamă de inteligența artificială decât țările bogate”, a declarat Indermit Gill, economistul-șef al Băncii Mondiale.

AI schimbă perspectivele pentru economiile emergente

Raportul are un ton mai optimist decât avertismentele formulate anterior de alți economiști, care au susținut că inteligența artificială ar putea adânci decalajul dintre țările bogate și economiile emergente.

Una dintre temeri este că angajații din domenii precum serviciile IT, relațiile cu clienții sau alte activități administrative ar putea fi înlocuiți de programe bazate pe inteligența artificială. În același timp, statele mai sărace riscă să rămână în urmă în competiția pentru centre de date, cipuri și infrastructură de calcul.

Gill a recunoscut că autorii raportului erau inițial mai pesimiști, fiind influențați de dezbaterile din economiile dezvoltate privind pierderea locurilor de muncă.

Analiza a arătat însă că inteligența artificială produce deja câștiguri de eficiență în țări precum India și Kenya.

Deși impactul AI asupra productivității la nivelul întregii economii este încă dificil de măsurat, tehnologia ar putea permite realizarea într-un timp scurt a unor progrese care, în alte condiții, ar necesita zeci de ani, a afirmat Gill.

Raportul Băncii Mondiale arată și că utilizarea inteligenței artificiale se extinde rapid în rândul întreprinderilor mici din economiile emergente.

Banca Mondială avertizează totuși că țările dezvoltate vor obține cele mai mari câștiguri de productivitate, în condițiile în care adoptă tehnologia într-un ritm mai rapid.