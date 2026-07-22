România a obținut trei medalii la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială

„Două medalii de argint și o medalie de bronz pentru echipa României, la prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială – CEOAI 2026, organizată chiar de țara noastră!”, informează Ministerul Educației.

Medaliile de argint au fost câștigate de Dedu Răzvan Matei, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, și de Nicolae Luca Ștefan, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Medalia de bronz a fost obținută de Gheorghica Istrate David, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

Coordonarea echipei a fost asigurată de profesoara Adriana Chereș, de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, și de dr. Antonio Bărbălău, cadru didactic la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Reprezentanții României au fost selectați în urma activităților oficiale de pregătire și selecție a loturilor naționale, realizate pe baza rezultatelor obținute la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA).

„Prima ediție a Olimpiadei Central-Europene de Inteligență Artificială (Central European Olympiad in Artificial Intelligence – CEOAI 2026), competiție care a reunit tineri talentați din Europa Centrală și din țările invitate, s-a desfășurat în perioada 14–19 iulie 2026, la Cluj-Napoca”, mai transmite ministerul.