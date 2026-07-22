ANSVSA a dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei după 9.000 de controale în industria alimentară

Verificările au vizat operatori care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de panificație și patiserie, producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare de origine nonanimală.

Ce nereguli au descoperit inspectorii

Potrivit ANSVSA, cele mai frecvente abateri constatate au fost legate de igiena spațiilor și echipamentelor, nerespectarea normelor privind sănătatea și echipamentul de protecție al personalului, etichetarea și ambalarea necorespunzătoare a produselor, precum și lipsa documentației privind sistemele de autocontrol și trasabilitatea alimentelor.

Inspectorii au prelevat, de asemenea, probe pentru analize de laborator, în vederea depistării unor eventuale depășiri ale limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți sau alte substanțe interzise.

ANSVSA: Siguranța alimentară rămâne o prioritate

„Misiunea noastră prioritară este protejarea sănătății populației, iar rigurozitatea pe lanțul alimentar nu este negociabilă. Acțiunile noastre de monitorizare vor rămâne ferme, pentru a elimina orice risc comercial sau sanitar”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Controalele au fost desfășurate în cadrul Programului Oficial de Supraveghere și Control pentru anul 2026, având ca obiective verificarea condițiilor de igienă, a respectării normelor de funcționare, a trasabilității produselor și a implementării sistemelor HACCP.

ANSVSA reamintește consumatorilor că pot sesiza nereguli privind siguranța alimentelor la numărul gratuit 0800.826.787.