ANPC a dat amenzi de peste un milion de lei pe litoral. Activitatea a 15 operatori, oprită temporar

Verificările au fost realizate în cadrul comandamentului temporar „A.N.P.C. Estival 2026” și au urmărit modul în care operatorii economici respectă drepturile și siguranța consumatorilor.

Pe lângă cele 206 amenzi contravenționale, comisarii au dat 161 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 640.000 de lei.

Produse neconforme în valoare de peste 48.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare.

În cazul a 15 operatori economici, ANPC a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele abateri constatate

Comisarii au găsit servicii prestate în spații neautorizate, echipamente de agrement uzate și sisteme de prindere improvizate, din sârmă sau lemn.

Au fost constatate și spații de agrement, piscine și șezlonguri neîntreținute, precum și lipsa informațiilor privind cazarea, facilitățile, tarifele, temperatura și adâncimea piscinelor.

În unitățile de alimentație publică au fost identificate preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, ulei degradat, produse expirate, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice neigienizate, cu gheață, rugină și impurități.

ANPC a mai găsit jucării periculoase, precum lasere și produse slime, și lipsa informațiilor despre alergeni, Soluționarea Alternativă a Litigiilor și „Telefonul Consumatorului”.