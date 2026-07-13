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Amenzi de până la 400 de euro pentru cei fără asigurare la trotinetă

De joi, 16 iulie, proprietarii de trotinete electrice din Italia trebuie să aibă asigurare RCA. Cât costă polița și ce amenzi riscă cei care nu se conformează.
Amenzi de până la 400 de euro pentru cei fără asigurare la trotinetă
Sursa foto: Hepta
Andreea Tobias
13 iul. 2026, 09:36, Știri externe
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Asigurarea obligatorie pentru trotinetele electrice private intră în vigoare în Italia de joi, 16 iulie. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a Codului rutier italian și vizează reducerea accidentelor rutiere.

Proprietarii care nu se conformează riscă amenzi și confiscarea vehiculului.

Proprietarii vor trebui să încheie o poliță de răspundere civilă, similară celei pentru scutere și autoturisme. Costul anual al unei polițe de bază se situează între 35 și 55 de euro. Cifra vine din primele estimări ale companiilor de asigurări, conform quifinanza.it.

Prețul final depinde de compania aleasă și de acoperirile suplimentare. Asigurarea este legată de vehicul, nu de persoana care îl conduce, prin codul unic al plăcuței de înmatriculare.

Cine trebuie să se asigure și cine este exceptat

Obligația vizează trotinetele electrice private, indiferent dacă sunt folosite pentru naveta zilnică sau în timpul liber. Se aplică și altor vehicule electrice ușoare cu două roți, fără scaun. Utilizatorii serviciilor de sharing nu trebuie să încheie propria poliță. Costul asigurării este integrat deja în tariful de utilizare de către companiile care operează aceste servicii. Bicicletele cu pedalare asistată sunt excepții, atât timp cât motorul nu depășește 25 km/h și se activează doar la pedalare.

Ce amenzi riscă cei care circulă fără asigurare

Poliția Locală va intensifica verificările încă din prima zi de aplicare a legii. Bazele de date ale Autorității pentru Înmatriculări Auto vor fi conectate în timp real. Ele se vor lega de platforma ANIA, asociația națională a asigurătorilor.

Cei prinși fără asigurare valabilă riscă amenzi între 100 și 400 de euro. Vehiculul poate fi sechestrat și ulterior confiscat, dacă amenda nu este plătită sau polița nu este încheiată la timp. În caz de accident fără asigurare, conducătorul răspunde personal, cu propriul patrimoniu, pentru daunele produse.

Primele bilanțuri arată o „ploaie de amenzi”

Reforma a introdus deja obligativitatea căștii și a plăcuței de înmatriculare, cu efecte vizibile în controale. Lipsa căștii este cea mai frecvent sancționată abatere, arată primele bilanțuri ale poliției locale. Roma conduce acest clasament: patru din zece conducători opriți în trafic nu respectă noile reguli.

Utilizatorii serviciilor de sharing sunt cei mai afectați, mulți necunoscând obligațiile extinse la adulți.

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