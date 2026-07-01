Șoferii riscă amenzi dacă nu verifică anvelopele înainte de a pleca la drum

Sondajul făcut în rândul a 2.001 de șoferi arată o atitudine în general de neglijență. 88% dintre respondenți nu verifică în mod constant grosimea cauciucului rămas pe suprafața de contact cu drumul. Asta se întâmplă în ciuda limitei minime legale de 1,6 mm, conform Independent.

Un studiu a arătat că peste 10.000 de șoferi au fost sancționați anul trecut pentru vehicule neconforme.

Ce riscă șoferii care nu verifică anvelopele?

Unul din cinci șoferi își verifică „rar sau niciodată” adâncimea benzii de rulare, deși riscă amenzi de până la 2.500 de lire sterline pe anvelopă. Neglijența poate atrage și trei puncte de penalizare pentru fiecare anvelopă necorespunzătoare. Studiul a scos la iveală și alte deficiențe de întreținere a mașinilor.

Doar 15% dintre șoferi verifică în mod constant presiunea în anvelope înainte de drum. Un sfert dintre respondenți recunosc că neglijează verificările esențiale de siguranță pentru iarnă. Unul din cinci șoferi verifică rar sau deloc nivelul uleiului de motor.

Ce spune reprezentantul Close Brothers Motor Finance?

John Cassidy, director general al companiei, a declarat că verificările de rutină sunt adesea considerate o sarcină minoră. Conducerea unui vehicul neîntreținut reprezintă însă o amenințare directă la adresa siguranței rutiere. Verificările simple durează doar câteva minute, dar pot fi esențiale pentru siguranță și fiabilitate.

La rândul său, AA a declarat că unele drumuri pot deveni lipicioase sau denivelate din cauza valurilor de căldură prelungite.

Traficul intens poate provoca chiar formarea de șanțuri pe suprafețele înmuiate. Președintele AA, Edmund King, a explicat că acest lucru poate afecta frânarea și aderența, mai ales pentru motocicliști. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să evite manevrele bruște pe astfel de porțiuni.

Ce recomandări sunt valabile pentru călătoriile pe vreme caldă?

Căldura poate pune presiune suplimentară pe vehicule, iar anvelopele vechi sau subumflate sunt mai predispuse la defecțiuni.

Edmund King recomandă verificarea presiunii și a stării anvelopelor înainte de o călătorie lungă. Șoferii sunt sfătuiți să ia apă cu ei în caz de întârzieri.

Pasagerii și animalele nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate în mașini parcate, nici măcar pentru scurt timp.