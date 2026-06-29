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Șoferii riscă amenzi dacă pornesc aerul condiționat în mașina parcată pe caniculă

Șoferii din Marea Britanie riscă amenzi de până la 110 lire sterline dacă stau în mașini staționate cu aerul condiționat pornit, pe durata valului de căldură extremă.
Șoferii riscă amenzi dacă pornesc aerul condiționat în mașina parcată pe caniculă
Andreea Tobias
29 iun. 2026, 16:13, Știri externe
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Șoferii din Marea Britanie riscă amenzi de până la 110 lire dacă se răcoresc cu motorul pornit. Asta se întâmplă în plin val de căldură extremă, în mașini staționate. Autoritățile avertizează că funcționarea motorului în gol poluează atmosfera și poate atrage sancțiuni.

Amenzile standard sunt de 40 de lire, dacă sunt aplicate de poliție. Un agent civil de aplicare a legii poate da amendă de 80 de lire, scrie Independent.

Ambele se reduc la jumătate dacă sunt plătite prompt. Unele autorități locale impun sume mai mari. La Londra, Consiliul Islington dă amenzi de 110 lire. Acestea vizează șoferii care refuză să stingă motorul lăsat la ralanti, după avertisment.

Ce spune RAC despre riscul real

Rod Dennis e responsabil senior de politici la Royal Automobile Club. El a explicat că aerul condiționat schimbă complet experiența călătoriilor în vehiculele moderne. Dennis a recomandat ca șoferii fără aer condiționat să evite deplasările neesențiale, până trece valul de căldură. El a avertizat că staționarea cu motorul pornit, doar pentru răcorire, poluează atmosfera. Asta poate atrage amenzi din partea poliției sau a agenților civili.

În 2019, guvernul conservator a anunțat planuri pentru amenzi mai mari la motorul lăsat în gol. Planul nu s-a concretizat niciodată. Lordul Chris Grayling era secretar de stat pentru transporturi la acea vreme. El a numit combaterea staționării cu motorul pornit o metodă simplă de reducere a poluării.

Cât de intens este valul de căldură din Marea Britanie

Temperaturile în unele zone ajung la 40°C. Fenomenul este cauzat de un „dom de căldură” instalat peste vestul Europei. Autoritățile au recomandat evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 15:00, din cauza pericolului pentru sănătate.

Vârful valului de căldură s-ar putea apropia de recordul absolut al Regatului Unit. Acesta este de 40,3°C, înregistrat în Lincolnshire în 2022. Specialiștii estimează și depășirea recordului pentru luna iunie, de 35,6°C, stabilit în Hampshire în 1976.

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