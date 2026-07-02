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Canicula aduce o nouă modă: aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp

Verile tot mai fierbinți schimbă nu doar obiceiurile oamenilor, ci și tehnologia. După ventilatoarele portabile și hainele inteligente, marile companii pariază acum pe o nouă categorie de gadgeturi: dispozitive care răcoresc direct corpul și pot fi purtate discret sub haine.
Canicula aduce o nouă modă: aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp
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Sursa foto: Sony
Victor Dan Stephanovici
02 iul. 2026, 10:45, Life-Inedit
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Potrivit Forbes, cel mai cunoscut astfel de dispozitiv este produs de Sony, prezentat în această primăvară și lansat recent pe piețele internaționale. Spre deosebire de ventilatoarele portabile, gadgetul nu suflă aer rece, ci folosește o placă metalică aflată în contact cu pielea, în zona cefei, pentru a crea o senzație rapidă de răcorire.

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Dispozitivul funcționează pe baza efectului Peltier, o tehnologie termoelectrică utilizată de ani buni în industrie, care poate răci sau încălzi o suprafață fără compresor și fără agent frigorific. Practic, utilizatorul poartă dispozitivul sub tricou sau cămașă, iar acesta reglează temperatura direct în punctul de contact cu corpul, mai arată Forbes.

Mai puternic și cu autonomie mai mare

Noua generație aduce îmbunătățiri importante față de modelele anterioare. Produsul Sony oferă o performanță de răcire cu aproximativ 20% mai mare, o suprafață de contact extinsă și un sistem mai eficient de evacuare a căldurii. Dispozitivul poate funcționa și ca încălzitor în sezonul rece și își adaptează automat intensitatea în funcție de temperatura și umiditatea din jur, cu ajutorul unor senzori dedicați.

Nu înlocuiește aerul condiționat

Deși este prezentat drept un „aparat de aer condiționat purtabil”, specialiștii subliniază că dispozitivul nu răcește aerul din jurul utilizatorului. El acționează doar asupra corpului, reducând senzația de căldură în zona gâtului și a spatelui superior. Primele teste independente arată că gadgetul este eficient în timpul navetei, la birou sau în deplasările prin oraș, însă nu poate înlocui un sistem clasic de climatizare în timpul caniculei extreme sau al activităților fizice intense.

Mai multe companii care mizează pe răcirea purtabilă

Piața dispozitivelor de răcorire personală s-a extins rapid în ultimii ani. Pe lângă seria REON Pocket, au apărut numeroase gadgeturi precum Torras COOLiFY, Ranvoo AICE Lite sau alte coliere inteligente cu răcire termoelectrică, care folosesc aceeași tehnologie Peltier și sunt destinate persoanelor care lucrează în aer liber, fac naveta sau locuiesc în regiuni cu veri foarte călduroase. În paralel, există și o categorie mai accesibilă de ventilatoare purtabile pentru gât, însă acestea doar circulă aerul și nu modifică efectiv temperatura pielii.

Aparat de aer condiționat personal. Sursa foto: Sony

O piață alimentată de valurile de căldură

Interesul pentru astfel de dispozitive crește pe măsură ce temperaturile extreme devin tot mai frecvente. Europa traversează în această perioadă unul dintre cele mai intense valuri de caniculă din ultimii ani, iar cererea pentru soluții personale de răcorire este în creștere. Astfel, producătorii văd în gadgeturile termoelectrice o categorie cu potențial, mai ales pentru utilizatorii care petrec mult timp în deplasare sau în spații fără climatizare eficientă.

Deși astfel de dispozitive nu pot înlocui aerul condiționat din locuințe sau birouri, ele ar putea deveni, în următorii ani, un accesoriu obișnuit în sezonul cald, la fel cum au devenit căștile wireless sau ceasurile inteligente.

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