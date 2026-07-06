Avertisment pe vreme de caniculă: aerul condiționat neîntreținut poate agrava bolile respiratorii

Specialiștii recomandă igienizarea regulată a filtrelor, mai ales în sezonul cald, când utilizarea sistemelor de climatizare este la nivel maxim.

Filtrele murdare, sursă de alergeni și iritații respiratorii

Medicii explică faptul că filtrele necurățate pot reține praf, polen, mucegaiuri și bacterii, care sunt apoi recirculate în aerul respirat. Pentru pacienții cu astm bronșic, BPOC sau alte boli pulmonare cronice, expunerea la acești factori poate duce la agravarea simptomelor și la episoade de exacerbare.

„Problema apare când filtrele nu sunt întreținute corespunzător” – avertismentul medicului pneumolog

„Aerul condiționat nu reprezintă un pericol în sine. Problema apare atunci când filtrele nu sunt curățate și întreținute corespunzător”, explică dr. Simina Mustățea, medic pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Aceasta arată că aerul recirculat poate transporta particule iritante pentru căile respiratorii.

Creștere a cazurilor de tuse și dificultăți de respirație în sezonul cald

Potrivit medicilor, în această perioadă sunt frecvente cazurile de pacienți care acuză accentuarea tusei, respirație dificilă sau crize de astm, iar unul dintre factorii favorizanți poate fi utilizarea aparatelor de aer condiționat neigienizate.

Recomandări: igienizarea periodică și evitarea diferențelor mari de temperatură

Specialiștii recomandă curățarea periodică a filtrelor, igienizarea profesională a sistemelor de climatizare și schimbarea regulată a filtrului de habitaclu din autoturisme. De asemenea, diferența de temperatură între interior și exterior nu ar trebui să depășească 6–8°C.

Măsuri simple pentru prevenirea agravării bolilor pulmonare

Medicii subliniază că prevenția începe cu gesturi simple. Un aparat de aer condiționat bine întreținut poate asigura confort termic fără a afecta sănătatea respiratorie, contribuind la reducerea riscului de exacerbări la pacienții vulnerabili.