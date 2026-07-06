Romgaz primește undă verde să preia Azomureș. Gazul din Marea Neagră ar putea produce îngrășăminte pentru România

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat contractul de transfer încheiat între Romgaz, în calitate de cumpărător, și Azomureș, în calitate de vânzător. Hotărârea a primit 90,18% din voturile valabil exprimate, iar conducerea Romgaz a fost mandatată să semneze documentele necesare finalizării tranzacției.

Romgaz cumpără activele, nu acțiunile companiei

Romgaz nu va prelua acțiunile Azomureș, ci instalațiile, echipamentele, stocurile, contractele și angajații necesari continuării activității combinatului, printr-o structură de tip „Transfer of Going Concern”.

Prețul fix al activelor este de 46,46 milioane de euro. La acesta se pot adăuga până la aproximativ 10 milioane de euro pentru stocurile de materii prime și consumabile și cel mult 13 milioane de euro pentru menținerea activității și plata salariaților în perioada dintre semnarea acordului și închiderea efectivă a tranzacției. Banii vor proveni din sursele proprii ale Romgaz.

Finalizarea transferului depinde și de obținerea avizelor din partea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Azomureș este cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România. La o funcționare apropiată de capacitatea maximă, platforma ar avea nevoie de aproximativ 1,2 miliarde de metri cubi de gaze pe an și ar putea produce între 1,6 și 1,8 milioane de tone de îngrășăminte.

Miza gazelor din Neptun Deep

Prin achiziție, Romgaz încearcă să treacă de la simpla vânzare a gazului la folosirea acestuia pentru fabricarea unor produse cu valoare adăugată, precum îngrășămintele, amoniacul sau melamina. Gazul reprezintă aproximativ 70% din costul de producție al îngrășămintelor, ceea ce explică oprirea repetată a combinatului în perioadele cu energie scumpă.

Miza este legată în special de proiectul Neptun Deep, dezvoltat în Marea Neagră de Romgaz și OMV Petrom, fiecare cu o participație de 50%. Primele gaze sunt așteptate în 2027, iar producția anuală ar urma să ajungă la aproximativ opt miliarde de metri cubi după atingerea nivelului de platou.

Azomureș ar putea deveni astfel un client industrial stabil pentru o parte din gazele suplimentare, reducând în același timp dependența fermierilor români de îngrășămintele importate. Potrivit documentelor prezentate acționarilor, platforma ar putea acoperi aproximativ 90% din necesarul intern și ar contribui la păstrarea a circa 2.000 de locuri de muncă.

Repornirea nu va fi însă imediată

Achiziția vine și cu riscuri importante. Romgaz estimează că nu va dispune de suficiente volume proprii pentru repornirea combinatului înainte de primăvara anului 2027, deoarece o mare parte din producție trebuie direcționată către consumatorii casnici și sistemele de încălzire.

În acest interval, instalațiile vor trebui păstrate în conservare, iar compania va suporta cheltuieli fără să obțină venituri din producția de îngrășăminte. Există și riscul pierderii personalului calificat, întrucât repornirea unei platforme chimice construite în mare parte între anii 1968 și 1981 necesită specialiști cu experiență

O altă problemă este dimensiunea investițiilor viitoare. Documentele Romgaz estimează la aproximativ 478 de milioane de euro costurile necesare până în 2031 pentru modernizare, reducerea emisiilor și respectarea cerințelor de mediu — de aproape șapte ori mai mult decât valoarea maximă a achiziției.

Romgaz avertizează și că, în anumite condiții de piață, compania ar putea câștiga mai mult prin vânzarea directă a gazului decât prin transformarea acestuia în îngrășăminte.