Consiliul Europei: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere

România a înregistrat progrese în consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă trebuie să remedieze în continuare o serie de deficiențe, potrivit unui raport de monitorizare publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL), organism al Consiliului Europei.

Documentul arată că, de la precedenta evaluare, adoptată în iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare țintite împotriva terorismului și finanțării terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

În urma acestor progrese, cele două recomandări sunt încadrate în prezent la nivelul „în mare parte conforme” (largely compliant).

Progrese limitate în alte domenii importante

Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri, considerate însă limitate, în ceea ce privește aplicarea altor recomandări FATF.

Acestea vizează cooperarea și coordonarea la nivel național, supravegherea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul instituțiilor financiare, regimul aplicabil persoanelor expuse politic (PEP), transparența privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice, precum și colectarea și menținerea statisticilor necesare pentru evaluarea eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Cum este evaluată România

Potrivit evaluării MONEYVAL, România este în present conformă cu 7 ditre cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și doar partial conformă cu 13 recomandări.

Raportul subliniază că niciuna dintre cele 40 de recomandări nu este clasificată în categoria „neconformă”, ceea ce reprezintă un element pozitiv în comparație cu evaluările anterioare.

România rămâne sub monitorizare sporită

În pofida progreselor înregistrate, MONEYVAL a decis menținerea României în procedura de monitorizare sporită, mecanism aplicat statelor care trebuie să continue implementarea măsurilor de aliniere la standardele internaționale. Autoritățile române vor trebui să prezinte un nou raport privind evoluția măsurilor adoptate peste un an.

MONEYVAL este organismul de monitorizare al Consiliului Europei responsabil cu evaluarea respectării standardelor internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor, combaterii finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă. Comitetul reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv în cadrul mecanismului MONEYVAL, pe baza recomandărilor elaborate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF).