Consiliul Europei: Unele state europene reduc sprijinul pentru refugiații ucraineni, forțându-i să se întoarcă acasă

Michael O’Flaherty a declarat, potrivit RBC-Ukraine, că în urma vizitelor efectuate în ultimele luni în mai multe state europene și a discuțiilor purtate cu refugiați ucraineni a observat o tendință de „împingere” a acestora către întoarcerea în Ucraina prin diferite forme de presiune, inclusiv cea financiară.

„Am văzut reduceri ale ajutoarelor sociale care creează dificultăți reale pentru persoanele afectate. Am văzut și reducerea capacității de cazare. Dacă cineva își permite să închirieze o locuință, situația este gestionabilă. Însă pentru pensionari și pentru cei fără resurse financiare suficiente aceasta este o problemă uriașă”, a afirmat comisarul.

CE: nu trebuie forțată plecarea refugiaților ucraineni

O’Flaherty a mai spus că în unele țări observă și o creștere a ostilității față de refugiații ucraineni, deși fenomenul nu este generalizat. Potrivit acestuia, ucrainenii ajung să fie ținta discursurilor anti-imigrație promovate de formațiuni de extremă dreaptă, care încearcă să atribuie migranților responsabilitatea pentru problemele economice și sociale.

Comisarul consideră că, în primele luni ale invaziei ruse la scară largă, unele state au oferit un sprijin foarte generos refugiaților ucraineni, ceea ce a alimentat nemulțumiri în rândul unei părți a populației locale.

Oficialul european susține că situația poate fi corectată și că nu ar trebui adoptate măsuri care să oblige persoanele ce au încă nevoie de protecție să părăsească statele gazdă.

UE prelungește protecția refugiaților ucraineni

Uniunea Europeană intenționează să prelungească mecanismul de protecție temporară pentru refugiații ucraineni după martie 2027, dar se analizează modificări privind accesul noilor solicitanți. Totodată, în tot mai multe state membre au apărut dezbateri privind restrângerea unor beneficii acordate refugiaților.