DIICOT: Comisarul Consiliului Europei le atrage atenția lui Bolojan și Pîslaru asupra căminelor din România, după cazul Dumbrava

DIICOT, structura centrală care a instrumentat dosarul Dumbrava, atrage atenția că speța a atras atenția și lui Michael O’Flaherty, comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei.

„Trebuie reevaluat întreg sistemul de asistență socială”

Acesta i-a transmis o scrisoare publică premierului demis Ilie Bolojan și ministrului interimar, Dragoș Pîslaru.

„Stimate domnule prim-ministru, vă scriu pentru a reveni asupra vizitei mele recente în România, din 26 până în 29 mai 2026, când am avut ocazia să obțin o perspectivă aprofundată asupra situației drepturilor omului în rândul persoanelor vârstnice aflate în centre de îngrijire rezidențiale.

Îmi exprim aprecierea față de progresele înregistrate de România în reformarea serviciilor sociale în ultimii ani, inclusiv în ceea ce privește consolidarea reglementărilor privind autorizarea și standardele de calitate pentru îngrijirea pe termen lung.

De asemenea, m-a încurajat angajamentul demonstrat de mulți dintre cei care lucrează în centrele de îngrijire.

Cu toate acestea, am observat câteva provocări. Persoanele în vârstă și alte persoane aflate în instituții de îngrijire continuă să fie considerate mai degrabă beneficiari ai serviciilor decât titulari de drepturi cu drepturi depline – o perspectivă care necesită o reevaluare la nivelul întregului sistem de asistență socială.

Deficitul continuu de servicii de îngrijire îngreunează accesul la acestea, mai ales în contextul îmbătrânirii populației României și al creșterii nevoilor de îngrijire. În plus, unele dintre cele mai vulnerabile persoane, inclusiv cele care trăiesc în sărăcie sau care au dizabilități sau probleme de sănătate mintală, se află adesea la marginea sistemelor de sprijin distincte și se confruntă cu dificultăți în a obține îngrijirea de care au nevoie.

Sistemul ar trebui să fie suficient de dezvoltat și capabil să răspundă în mod holistic la circumstanțele diverse și complexe ale acestor persoane, în loc să se bazeze pe clasificări rigide”, susține comisarul european.

„Ar fi util să se revizuiască metodele de inspecție”

Michael O’Flaherty susține că „este necesară și o mai bună integrare a sistemelor sociale și de sănătate”: „Mi s-a subliniat faptul că inspecțiile se concentrează adesea pe respectarea standardelor formale, fără a acorda prioritate în mod adecvat persoanelor care se află în centrul acestor cerințe.

Ar fi util să se revizuiască metodele de inspecție pentru a lua mai bine în considerare, alături de criteriile tehnice, exercitarea efectivă a drepturilor și bunăstarea rezidenților. În timpul vizitei mele au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări cu privire la adecvarea și sustenabilitatea finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung. Ar trebui alocate fonduri naționale și ale UE adecvate, prin proceduri clare și accesibile, pentru a permite furnizorilor – dintre care majoritatea sunt organizații fără scop lucrativ – să continue să ofere îngrijiri esențiale în conformitate cu nevoile și la standardele necesare.

În ceea ce privește problema căminelor de îngrijire fără autorizație care funcționează ilegal sub diverse forme în România, situația din satul Dumbrava, județul Bihor, este deosebit de îngrijorătoare.

Timp de mulți ani, această instituție a funcționat ilegal, găzduind, potrivit rapoartelor, mii de persoane vulnerabile în condiții abuzive, înregistrându-se peste o mie de decese. Salut intervenția recentă a Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și a Terorismului (DIICOT) și transferul rezidenților către spitale și centre de îngrijire autorizate.

Cu toate acestea, sunt îngrijorat de durata îndelungată a acestei situații, în ciuda alertelor repetate din partea societății civile și a jurnaliștilor, precum și a recomandărilor Avocatului Poporului. De asemenea, constat că dezbaterea publică privind intervenția DIICOT a fost polarizată și că discursul de ură online a fost îndreptat împotriva celor care au denunțat aceste abuzuri.

Este important ca, în prezent, procedurile referitoare la Dumbrava să se desfășoare cu integritate și independență, iar circumstanțele, inclusiv cele legate de decesele survenite, să fie investigate în mod exhaustiv.

Privind în perspectivă, așa cum am menționat în declarația mea de la finalul vizitei, ar trebui consolidată aplicarea cerințelor de autorizare. De asemenea, ar fi utilă revizuirea și adoptarea unor dispoziții legale – inclusiv în cadrul dreptului penal, dacă este necesar – pentru a combate funcționarea centrelor ilegale și pentru a consolida monitorizarea independentă.

În acest sens, recomand autorităților dumneavoastră să ia în considerare consolidarea sprijinului acordat celor doi Avocați ai Poporului. De asemenea, rezidenții ar trebui să aibă acces la canale prin care să poată semnala problemele cu care se confruntă și să solicite măsuri corective. Rolul organizațiilor neguvernamentale în promovarea respectării drepturilor omului și a demnității rezidenților ar trebui, de asemenea, recunoscut și susținut. În cele din urmă, încurajez autoritățile dumneavoastră să stabilească proceduri clare pentru raportarea și investigarea deceselor survenite în centrele de îngrijire pentru persoane vârstnice, inspirându-se din practicile existente în ceea ce privește persoanele cu dizabilități”, arată comisarul CE.

Cazul DIICOT – Asociația „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”

Cazul Dumbrava (Bihor) al procurorilor DIICOT a vizat o rețea de azile ilegale administrată de Viorel Pașca prin intermediul Asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” . Dosarul vizează suspiciuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și exploatarea vulnerabilității .

Descinderile (30 iunie 2026) : Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în 18 locații din localitățile Dumbrava, Incești și Tinca (județul Bihor). Au fost identificate și preluate 409 persoane vulnerabile (bătrâni și persoane cu afecțiuni psihice grave) care erau adăpostite în condiții neautorizate.

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în 18 locații din localitățile Dumbrava, Incești și Tinca (județul Bihor). Au fost identificate și preluate (bătrâni și persoane cu afecțiuni psihice grave) care erau adăpostite în condiții neautorizate. Acuzațiile procurorilor : Anchetatorii susțin că, sub paravanul unei activități umanitare, familia Pașca ar fi exploatat victimele, reținându-le pensiile sau cardurile sociale. DIICOT afirmă că, de-a lungul timpului, prin aceste centre fără licență au trecut peste 3.300 de persoane.

Anchetatorii susțin că, sub paravanul unei activități umanitare, familia Pașca ar fi exploatat victimele, reținându-le pensiile sau cardurile sociale. DIICOT afirmă că, de-a lungul timpului, prin aceste centre fără licență au trecut peste 3.300 de persoane. Sechestru record : S-a instituit un sechestru de 6,4 milioane de euro pe bunurile mobile, imobile și conturile familiei Pașca și ale asociației, calculându-se câte 50.000 de euro pentru fiecare dintre cele 130 de persoane vătămate identificate inițial.

S-a instituit un sechestru de pe bunurile mobile, imobile și conturile familiei Pașca și ale asociației, calculându-se câte 50.000 de euro pentru fiecare dintre cele 130 de persoane vătămate identificate inițial. Sancțiuni administrative: Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor a aplicat o amendă record de 1 milion de lei asociației.

Situația juridică a suspecților

În iulie 2026, Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai lor au fost reținuți inițial pentru 24 de ore.

Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă, plasându-i sub control judiciar.

Ulterior, Curtea de Apel București a anulat definitiv și controlul judiciar , judecătorii dispunând cercetarea tuturor suspecților în stare de libertate. Instanța a motivat că instituțiile publice au fost cele care au facilitat, de-a lungul anilor, trimiterea bolnavilor în aceste centre, cunoscând situația.

Cazul a generat dezbateri intense. Susținătorii lui Viorel Pașca (care strânseseră o petiție cu peste 18.000 de semnături) susțin că acesta făcea voluntariat și prelua cazurile sociale refuzate de spitale sau de stat. De cealaltă parte, anchetatorii vorbesc despre profituri masive obținute ilegal.

Transferul de urgență al celor peste 400 de beneficiari a suprasolicitat sistemul medical din Bihor. Mulți au fost internați temporar în spitale de psihiatrie și centre acreditate.