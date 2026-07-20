Evadare ca-n filme din România comunistă. Un bihorean și-a transformat mașina în drezină și a fugit cu familia

Cazul a fost prezentat luni de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, într-o postare pe Facebook. Potrivit unui raport secret al Securității, bărbatul a trecut ilegal frontiera pe calea ferată, prin Episcopia Bihor, la data de 15 iulie 1988.

CNSAS a transmis că, în ciuda propagandei oficiale, „realitatea vieţii de zi cu zi în România comunistă era mult mai sumbră”, iar lipsa libertății și scăderea nivelului de trai i-au determinat pe mulți români să încerce să ajungă în Occident.

„Cum foarte puţine cereri de emigrare erau aprobate, tot mai multe persoane apelau la varianta riscantă a trecerii ilegale a frontierei”, se arată în postare.

A pregătit mașina timp de aproape două luni

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, era muncitor la Cooperativa de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor din Borș. Acesta a pregătit timp de aproape două luni autoturismul cu care urma să fugă din țară, fără ca Securitatea să afle.

Modificările au fost făcute în curtea surorii sale din Oradea, unde bărbatul improvizase un garaj. Pregătirile au început pe 28 mai 1988, după ce acesta a intrat în concediu de odihnă.

Bihoreanul a procurat patru jenți, pe care le-a modificat pentru ca mașina să poată circula pe șine. Acesta a aplicat pe ele benzi de cauciuc, pentru a reduce zgomotul produs în timpul deplasării.

Sub bara din față a autoturismului a montat un grătar care trebuia să îndepărteze eventualele obstacole de pe calea ferată. Pe lateralele mașinii, până la jumătatea geamurilor, a lipit foi de cauciuc pentru protecție în cazul în care grănicerii ar fi deschis focul.

A așezat mașina pe șine după trecerea unui tren

La 15 iulie 1988, bărbatul a plecat împreună cu soția și fiica sa pe un drum puțin circulat, până la intersecția cu linia de cale ferată.

Locul se afla la aproximativ 2,5 kilometri de punctul de control Episcopia Bihor și la cinci kilometri de frontieră.

După trecerea trenului accelerat internațional 313, bărbatul a înlocuit roțile autoturismului cu cele patru jenți pregătite anterior. Prin mai multe manevre, acesta a așezat mașina pe șine și a pornit spre frontieră.

Familia a reușit să părăsească România, în ciuda faptului că bărbatul fusese semnalat anterior de autoritățile comuniste pentru „intenții evazioniste”.

„Deşi eroul nostru fusese semnalat de mai mulţi ani cu «intenţii evazioniste», a reuşit să eludeze ochiul vigilent al Securităţii”, a scris CNSAS.

Raportul Securității arată că evadarea a fost posibilă și din cauza activității slabe a structurilor de Securitate și Miliție din zonă.

Patru cadre au fost sancționate disciplinar cu câte cinci zile de arest cu îndeplinirea serviciului.