Fals polițist, arestat în județul Bihor după ce ar fi încasat mii de lei de la șoferi opriți în trafic

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din comuna Șiria, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că s-a prezentat în mod fals drept polițist și a înșelat doi șoferi opriți în trafic pe DN1, în localitatea Oșorhei, județul Bihor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor, acesta este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale în formă continuată și înșelăciune în formă continuată, fiecare dintre infracțiuni fiind reținută în legătură cu două acte materiale.

Ar fi cerut 2.200 de lei unei șoferițe pentru a-i restitui permisul

Anchetatorii susțin că primul incident a avut loc în 25 iunie, în jurul orei 16:30. Îmbrăcat în uniformă de poliție, bărbatul ar fi oprit în trafic o femeie de 28 de ani care conducea un autoturism înmatriculat în străinătate pe DN1, în localitatea Oșorhei.

Acesta i-ar fi spus că a încălcat legislația rutieră și că permisul de conducere urma să îi fie suspendat. Potrivit polițiștilor, suspectul i-ar fi solicitat 2.200 de lei pentru a-i restitui permisul, iar femeia i-ar fi înmânat suma cerută, fără să primească vreun document care să ateste plata.

Un alt șofer ar fi fost păgubit cu 3.000 de lei

O zi mai târziu, pe 26 iunie, în jurul orei 15:30, același bărbat ar fi recurs la un mod de operare similar. Conform anchetatorilor, acesta ar fi oprit pe același drum național un bărbat de 51 de ani, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în străinătate, căruia i-ar fi spus că a comis o abatere rutieră.

Pentru a evita presupusa suspendare a dreptului de a conduce, suspectul i-ar fi cerut 5.000 de lei, prezentând suma drept sancțiune contravențională. Șoferul i-ar fi înmânat însă 3.000 de lei.

Arestat preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea l-au reținut pe bărbat în 5 iulie pentru 24 de ore, iar luni, 6 iulie, acesta a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Ulterior, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă, iar Judecătoria Oradea a admis cererea și a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea continuă investigațiile, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru a stabili întreaga activitate infracțională a bărbatului și pentru a verifica dacă există și alte persoane care ar fi fost înșelate în același mod.