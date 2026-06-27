Scandal la Spitalul Județean Bihor, provocat de patru persoane nemulțumite de îngrijirile acordate

Potrivit IPJ Bihor, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 9.46, prin apel la 122, de un medic din cadrul Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, cu privire la faptul că mai multe persoane provocau scandal în incinta unității medicale.

La fața locului au fost identificate patru persoane, o femeie de 32 de ani, un bărbat de 40 de ani, un bărbat de 28 de ani și o femeie de 52 de ani, toate din comuna Diosig, care au fost duse la sediul Poliției Municipiului Oradea, pentru clarificarea situației de fapt.

Din verificările făcute a reieșit că, pe fondul unor nemulțumiri legate de îngrijirile medicale acordate anterior unei rude, cele patru persoane au provocat scandal, iar una dintre ele, femeia de 52 de ani, ar fi amenințat cu acte de violență medicul care a sesizat evenimentul, provocându-i acesteia o stare de temere.

Polițiștii au aplicat trei amenzi, în valoare de 1.000 de lei fiecare.

Totodată, față de femeia de 52 de ani a fost întocmit dosar penal pentru amenințarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii orădeni sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.